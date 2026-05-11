Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس العالم
team-logoإسكتلندا
جيليت
team-logoالمغرب
تذاكر مباراة المغرب ضد اسكتلندا في كأس العالم
نيهال أبو زيد

كيفية شراء تذاكر اسكتلندا ضد المغرب: أسعار تذاكر كأس العالم 2026 وملعب جيليت والمزيد

تسوّق مع جول
التذاكر
كأس العالم
إسكتلندا
المغرب
أشرف حكيمي
سكوت مكتوميناي

إليك كل ما تحتاج معرفته لحجز مقعدك في مباراة المغرب ضد اسكتلندا بكأس العالم 2026

تتجه الأنظار إلى ملعب جيليت الشهير في مدينة فوكسبره بولاية ماساتشوستس الأمريكية يوم 19 يونيو 2026، عندما يلتقي منتخب المغرب مع اسكتلندا ضمن منافسات دور المجموعات من كأس العالم 2026، في واحدة من أبرز مباريات المجموعة.

المنتخب المغربي يدخل البطولة بطموحات كبيرة بعد الإنجاز التاريخي في مونديال 2022، بينما يعود منتخب اسكتلندا إلى كأس العالم وسط دعم جماهيري ضخم من جماهير "تارتان آرمي" المعروفة بحضورها القوي في البطولات الكبرى.

ويقدم GOAL كل ما تحتاج معرفته عن حجز تذاكر مباراة المغرب ضد اسكتلندا، بداية من أماكن شراء التذاكر وأسعارها الحالية، وصولًا إلى أفضل الطرق للحصول على أرخص التذاكر قبل ارتفاع الأسعار مع اقتراب موعد اللقاء.

 تذاكر مباراة المغرب ضد اسكتلندا في كأس العالماشترِ تذكرتك الآن!

متى موعد مباراة المغرب ضد اسكتلندا في كأس العالم 2026؟

التاريخ والوقتالمباراةالملعبالتذاكر
19 يونيو 2026 - 6:00 مساءً بتوقيت شرق أمريكااسكتلندا ضد المغربملعب جيليت، فوكسبرهالتذاكر

مباريات المغرب في كأس العالم 2026

التاريخالمباراةالملعبالتذاكر
13 يونيو 2026البرازيل ضد المغربملعب ميتلايف، إيست راذرفوردالتذاكر
19 يونيو 2026اسكتلندا ضد المغربملعب جيليت، فوكسبرهالتذاكر
24 يونيو 2026المغرب ضد هايتيملعب مرسيدس بنز، أتلانتاالتذاكر

مباريات اسكتلندا في كأس العالم 2026

التاريخالمباراةالملعبالتذاكر
13 يونيو 2026هايتي ضد اسكتلنداملعب جيليت، فوكسبرهالتذاكر
19 يونيو 2026اسكتلندا ضد المغربملعب جيليت، فوكسبرهالتذاكر
24 يونيو 2026اسكتلندا ضد البرازيلملعب هارد روك، مياميالتذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة المغرب ضد اسكتلندا في كأس العالم 2026؟

الحصول على تذاكر كأس العالم 2026 يتطلب السرعة والمتابعة المستمرة، خاصة مع الإقبال الكبير على مباريات المنتخب المغربي بعد الشعبية الهائلة التي اكتسبها الفريق في السنوات الأخيرة.

المباريات الودية
إسكتلندا crest
إسكتلندا
إسكتلندا
كوراكاو crest
كوراكاو
CUW

ورغم انتهاء المراحل الأولى من بيع التذاكر عبر موقع فيفا، لا تزال هناك عدة طرق موثوقة للحصول على تذاكر مباراة المغرب ضد اسكتلندا في ملعب جيليت.

  • المرحلة الأخيرة من بيع تذاكر فيفا: يواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم طرح دفعات إضافية من التذاكر عبر نظام أسبقية الحجز، لذلك ينصح بمتابعة المنصة الرسمية بشكل مستمر.
  • منصات إعادة البيع الموثوقة: تبقى منصات مثل StubHub من أفضل الخيارات المتاحة حاليًا للحصول على تذاكر مضمونة وآمنة للمباراة.
  • منصة إعادة البيع الرسمية لفيفا: تسمح للجماهير بإعادة بيع التذاكر الرسمية في حال عدم القدرة على الحضور، مع تحديث التوافر بشكل مستمر.
  • الباقات الفاخرة والضيافة: تتوفر أيضًا باقات VIP تشمل مقاعد مميزة، وخدمات ضيافة، وصالات خاصة داخل الملعب.

ومن المتوقع أن تستمر أسعار التذاكر في الارتفاع مع اقتراب موعد المباراة، خاصة بسبب الإقبال الجماهيري الكبير من جماهير المغرب واسكتلندا.

 تذاكر مباراة المغرب ضد اسكتلندا في كأس العالماشترِ تذكرتك الآن!

كم أسعار تذاكر مباراة المغرب ضد اسكتلندا؟

تبدأ أسعار تذاكر مباريات دور المجموعات في كأس العالم 2026 من حوالي 60 دولارًا أمريكيًا للفئات الاقتصادية، بينما ترتفع أسعار المقاعد المميزة وتذاكر الضيافة بشكل كبير بحسب الطلب وموقع المقعد داخل الملعب.

حاليًا، تبدأ أرخص تذاكر مباراة المغرب ضد اسكتلندا من حوالي 120 إلى 180 دولارًا أمريكيًا عبر منصات إعادة البيع.

الفئةدور المجموعاتثمن النهائي - ربع النهائينصف النهائي والنهائي
الفئة الأولى250 - 450 دولار700 - 1400 دولار1800 - 6730 دولار
الفئة الثانية180 - 320 دولار500 - 950 دولار1200 - 4500 دولار
الفئة الثالثة120 - 220 دولار250 - 600 دولار700 - 2950 دولار
الفئة الرابعة60 - 140 دولار180 - 400 دولار450 - 2100 دولار

ماذا تتوقع من مباراة المغرب ضد اسكتلندا؟

يدخل المنتخب المغربي البطولة بطموحات كبيرة لمواصلة كتابة التاريخ في كأس العالم، خاصة بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه في النسخة الماضية.

في المقابل، يعتمد منتخب اسكتلندا على القوة البدنية والضغط العالي والدعم الجماهيري الكبير، ما يجعل المباراة مرشحة لتكون من أكثر مباريات دور المجموعات إثارة.

ويعد ملعب جيليت واحدًا من أفضل الملاعب المستضيفة لكأس العالم 2026، حيث يتسع لأكثر من 65 ألف مشجع ويتميز بمرافق حديثة وتجربة جماهيرية مميزة.

كما يتوقع حضور جماهيري ضخم من الجالية المغربية والجماهير الاسكتلندية، ما سيخلق أجواء استثنائية داخل المدرجات.

 تذاكر مباراة المغرب ضد اسكتلندا في كأس العالماشترِ تذكرتك الآن!

أسئلة الأكثر شيوعًا

يفضل شراء التذاكر في أقرب وقت ممكن، لأن الأسعار ترتفع عادة مع اقتراب موعد المباراة وزيادة الطلب.

نعم، بشرط استخدام منصات موثوقة مثل StubHub أو منصة إعادة البيع الرسمية التابعة لفيفا.

ستكون جميع التذاكر رقمية عبر تطبيق FIFA الرسمي، مع إمكانية نقل التذاكر إلكترونيًا.

عادة ما يسمح فيفا بشراء 4 تذاكر كحد أقصى لكل مباراة لكل أسرة.

يمكن إعادة بيع التذاكر عبر منصة إعادة البيع الرسمية لفيفا أو عبر نفس المنصة التي تم الشراء منها.

Fans with official FIFA tickets can usually relist them through the FIFA resale platform. Tickets purchased via secondary marketplaces can typically be relisted directly through the same provider.