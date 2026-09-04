تتجه الأنظار في أمستردام إلى واحدة من أكبر وأشهر المنافسات في كرة القدم الدولية، إذ تستضيف هولندا منتخب ألمانيا، بطل العالم أربع مرات، في مواجهة مرتقبة ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وسيحوّل مشجعو هولندا الأوفياء ملعب يوهان كرويف أرينا إلى بحر برتقالي نابض بالحياة يوم الخميس 24 سبتمبر 2026، وهم يترقبون رؤية فريق رونالد كومان يحقق انتصارًا كبيرًا على جاره الشهير.

تقدم GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته لشراء تذاكر مباراة هولندا ضد ألمانيا، بما في ذلك أسعار دوري الأمم الأوروبية 2026/27، ومعلومات المباراة على ملعب يوهان كرويف أرينا، ومواعيد انطلاق اللقاء، والتفاصيل الرسمية للحجز.

متى تنطلق مباراة هولندا ضد ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية A؟

تنطلق مباراة هولندا ضد ألمانيا في تمام الساعة 8:45 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الخميس 24 سبتمبر 2026، على ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 1 24 سبتمبر 2026 - 14:45 يوهان كرويف أرينا

كيفية شراء تذاكر مباراة هولندا ضد ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

تتوفر عدة خيارات للتذاكر الخاصة بمباريات دوري الأمم الأوروبية، بدءًا من المقاعد العادية وحتى باقات صالات كبار الزوار التنفيذية الفاخرة، وذلك عبر البوابات الرسمية للاتحادات الوطنية أو منصات إعادة بيع التذاكر المعتمدة.

ونظرًا إلى الطلب المحلي والدولي الهائل على هذه المباراة الكبيرة، فإن توزيع التذاكر يتم عبر مراحل بيع منظمة:

الأعضاء الرسميون لنادي KNVB ( OnsOranje ): يحصل الأعضاء المسجلون في نادي المشجعين الرسمي التابع للاتحاد الهولندي لكرة القدم ( OnsOranje ) على أولوية الوصول خلال فترات بيع مسبق حصرية قبل الطرح العام.

البيع العام للجمهور: تُطرح المقاعد المتبقية من فئة الدخول العام للجمهور عبر متجر التذاكر الرسمي لـ KNVB. ومع ذلك، فإن المباريات الكبيرة أمام ألمانيا تنفد تذاكرها بشكل معتاد خلال المراحل المبكرة الخاصة بالأعضاء.

وفي حال البحث عن أقسام نفدت تذاكرها أو مقاعد متاحة في اللحظات الأخيرة يوم المباراة، يمكن للمشجعين شراء تذاكر موثقة عبر منصات السوق الثانوية لبيع التذاكر مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة هولندا ضد ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية؟

تختلف أسعار التذاكر بالقيمة الاسمية لمباريات دوري الأمم الأوروبية على ملعب يوهان كرويف أرينا بحسب فئة الجلوس، وزاوية الرؤية، وفئة الحجز:

فئات التذاكر: تُقسم المقاعد إلى الفئة القياسية 1 من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (المدرجات الرئيسية الطولية)، والفئة 2 (الزوايا والمدرجات العلوية)، والفئة 3 (خلف المرميين)، وتتراوح الأسعار الاسمية عادة بين 40 و120 يورو+ .

موقع المقعد: تحظى المدرجات الرئيسية المركزية ( Hoofdtribune / East & West Stands ) بأسعار أعلى نظرًا لما توفره من أفضل رؤية لأرضية الملعب، بينما تقدم قطاعات خلف المرمى ( KOP van Zuid و North Stand ) أسعار دخول أقل وأجواء جماهيرية حماسية.

التذاكر الرقمية: يخضع الدخول إلى ملعب يوهان كرويف أرينا لإدارة رقمية صارمة. ويتم إرسال تصاريح الدخول إلى المحافظ الرقمية على الهواتف الذكية أو عبر تطبيقات التذاكر الرسمية على الهاتف، ويجب مسحها عند بوابات الدخول الدوارة.

أسعار وتوافر تذاكر الجماهير الضيفة

في مباريات دوري الأمم الأوروبية على ملعب يوهان كرويف أرينا، يتم تخصيص مقاعد لمشجعي ألمانيا المسافرين في القسم المخصص للجماهير الضيفة (North Stand Upper Tier - Blocks 416–417 / Gästeblock).

تُحدد أسعار التذاكر بالقيمة الاسمية في قطاع الجماهير الضيفة لمباريات دوري الأمم الأوروبية بما يتماشى مع لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتتراوح عادة بين 35 و60 يورو.

ولشراء التذاكر ضمن الحصة الرسمية للجماهير الضيفة، يجب أن يكون المشجعون المسافرون أعضاء مسجلين في نادي المشجعين الرسمي التابع للاتحاد الألماني لكرة القدم (Fan Club Nationalmannschaft / DFB). وتُدار الحصص المخصصة للقسم الضيف مباشرة عبر بوابة التذاكر التابعة لـ DFB، وعادة ما تنفد عبر سحوبات داخلية مخصصة للأعضاء.

هولندا ضد ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى هولندا وألمانيا

تدخل هولندا هذه المباراة بعدما حققت ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وانتهت مباراتها الأخيرة بالتعادل 1-1 أمام المغرب في كأس العالم، وهي النتيجة التي قادت في النهاية إلى إقصائها. وقبل ذلك، فازت على تونس 3-1 وعلى السويد 5-1 في دور المجموعات، وكانت نتيجة السويد هي الأكثر حسمًا في هذه السلسلة. ويكتمل هذا التسلسل بتعادل 2-2 مع اليابان وفوز ودي 2-1 على أوزبكستان. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل المنتخب الهولندي 11 هدفًا واستقبلت شباكه ستة أهداف.

تصل ألمانيا إلى هذه المباراة بعدما حققت ثلاثة انتصارات مقابل هزيمتين في آخر خمس مباريات. وانتهت مشوارها في كأس العالم بخسارتين متتاليتين، 2-1 أمام الإكوادور و1-1 أمام باراجواي في 29 يونيو، وكانت الأخيرة قد انتهت بالإقصاء. وقبل تلك الانتكاسات، فازت على كوت ديفوار 2-1 واكتسحت كوراساو 7-1 في دور المجموعات. واستهلت الصيف بفوز ودي 2-1 في الولايات المتحدة. وسجلت ألمانيا 13 هدفًا خلال المباريات الخمس، واستقبلت ستة أهداف.

هولندا ضد ألمانيا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية في أكتوبر 2024، عندما فازت ألمانيا على هولندا 1-0 في ميونخ. وقبل ذلك بشهر، تعادل المنتخبان 2-2 في أمستردام ضمن البطولة نفسها. وعلى امتداد آخر خمس مواجهات مباشرة، فازت ألمانيا في مباراتين، وفازت هولندا في مباراة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل، وكان أبرز نتائج الهولنديين خلال هذه السلسلة الفوز 4-2 في ألمانيا في تصفيات بطولة أوروبا 2019.



