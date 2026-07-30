كيفية الحصول على تذاكر نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

تُعد مواجهة نيوكاسل ضد ليفربول دائمًا واحدة من أكثر المباريات المرتقبة في أي موسم من الدوري الإنجليزي الممتاز، ولحسن حظ مشجعي الناديين، وكذلك الجماهير المحايدة، من المقرر أن يلتقي الفريقان في سانت جيمس بارك يوم الأحد 23 أغسطس، ضمن الجولة الافتتاحية من المباريات. لا تفوت فرصة حجز مقاعدك اليوم.

ولزيادة عنصر الإثارة، يدخل نيوكاسل وليفربول هذه المواجهة بمدربين جديدين، بعد الرحيل المفاجئ مؤخرًا لإيدي هاو وإقالة آرني سلوت في مايو.

وعلى صعيد اللاعبين، فقد خسر الفريقان خدمات أسماء معروفة مثل مو صلاح وأنتوني جوردون، مع التعاقد مع مجموعة من العناصر الشابة، من بينها بازومانا توريه (نيوكاسل) وجيريمي جاكيه (ليفربول).

ومع سعي الفريقين إلى بداية إيجابية في الموسم الجديد، فإن هذه المواجهة تعد بأن تكون واحدة أخرى لا تُنسى. دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

من المقرر أن تنطلق مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول في الساعة 16:30 بتوقيت بريطانيا الصيفي يوم الأحد 23 أغسطس، على ملعب سانت جيمس بارك في نيوكاسل.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1 23 أغسطس 2026 - 11:30 سانت جيمس بارك

كيفية شراء تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات للتذاكر في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباراة الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا إلى الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانونية، والبوابات الرقمية بنسبة 100%، تقوم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بتخصيص التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

أعضاء النادي الرسميون المدفوعون (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت التي تعتمد على أسبقية الحضور بقرعات عشوائية لأعضاء النادي المدفوعين (مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership). ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: يكاد يكون البيع المفتوح للجمهور العام غير الأعضاء معدومًا في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي حال البحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية وفئات الخصومات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا عبر فئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو تحت 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات (مثل الفئة A أو B أو C). وتندرج المواجهات الكبرى ضد منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، التي تحمل أعلى الأسعار بالقيمة الاسمية.

موقع المقعد: تكون المقاعد الوسطية على جانبي الملعب وفي الطبقات السفلية أعلى سعرًا، بينما توفر المقاعد في الطبقات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة ونشطة للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا الحد الأقصى الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم تحديد سعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من أصعب التذاكر حصولًا في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة العليا الذين يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، وهي لا تصل فعليًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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