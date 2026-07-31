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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoنوتنجهام فوريست
سيتي جراوند
team-logoليدز يونايتد
Book Nottingham Forest vs Leeds United Tickets

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كيفية الحصول على تذاكر نوتنغهام فورست ضد ليدز يونايتد: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

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التذاكر
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوتنجهام فوريست
ليدز يونايتد

كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر المباراة الافتتاحية لنوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز

استهل نوتنجهام فورست مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز في الموسم الماضي، وسيطمح إلى بداية إيجابية أخرى هذه المرة تحت قيادة المدرب السابق لكريستال بالاس، أوليفر جلاسنر. ويواجه الفريق ليدز يونايتد على ملعب سيتي جراوند يوم السبت 22 أغسطس.

عاش فورست تقلبات كبيرة في المشاعر خلال الموسم الماضي. فعلى الرغم من تغيير المدربين في ما لا يقل عن أربع مناسبات، وصراعه من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد خاض حملة أوروبية لا تُنسى واستعاد توازنه تحت قيادة فيتور بيريرا، إذ خسر مباراة واحدة فقط من آخر 10 مباريات له في البريميرليج.

وسيترقب المشجعون الراغبون في شراء تذاكر المباراة الافتتاحية على ملعب سيتي جراوند مواجهةً ممتعة، بعدما انتهت مباراتا فورست ضد ليدز في الموسم الماضي بنتيجة 3-1 لمصلحة صاحب الأرض. ويقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة نوتنجهام فورست ضد ليدز يونايتد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة نوتنجهام فورست ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يستضيف نوتنجهام فورست فريق ليدز يونايتد على ملعب سيتي جراوند في نوتنجهام، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة الثالثة مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1
سيتي جراوند

كيف تشتري تذاكر مباراة نوتنجهام فورست ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تتوفر عدة خيارات لحجز التذاكر في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباراة الواحدة وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية لبيع التذاكر الخاصة بكل نادٍ أو عبر شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بشكل غير قانوني، واعتماد البوابات الرقمية بنسبة 100%، تقوم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بتخصيص التذاكر عبر العملية التالية:

  • حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.
  • الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): جرى استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائي للأعضاء الرسميين المشتركين برسوم في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.
  • منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.
  • الطرح العام: البيع المفتوح للجمهور العام من غير الأعضاء يكاد يكون غير موجود في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة نوتنجهام فورست ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

  • فئات الأعمار والامتيازات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين، وعادةً ما تكون تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.
  • تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات مثل A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبيرة أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، التي تحمل أعلى الأسعار الاسمية.
  • موقع المقعد: تحظى المقاعد الوسطى على جانبي الملعب ومقاعد المستويات السفلية بأسعار أعلى، بينما توفر المقاعد في المستويات العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.
  • الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالسعر الاسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة ونشطة للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا الحد الأقصى الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم أن الحد الأقصى لسعر تذاكر الجماهير الضيفة يبلغ 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من أصعب التذاكر حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى الذين يملكون أكبر عدد من نقاط الولاء، ونادرًا جدًا ما تصل إلى الطرح العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

الحالة

فورست

فورست - المستوى

مان يونايتد
خ3-2
بورنموث
ت1-1
NOC
ف0-2
BLB
ف3-0
VSC
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
9/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
ليدز

ليدز - المستوى

توتنهام
ت1-1
برايتون
ف1-0
وست هام
خ3-0
WRE
خ2-3
سندرلاند
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
5/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

السجل الأخير للمواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

نوتنجهام فوريستتعادلليدز يونايتد
2
0
3
الدوري الإنجليزي الممتاز
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ليدز يونايتد
ليدز
3
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نوتنجهام فوريست
فورست
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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نوتنجهام فوريست
فورست
3
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ليدز يونايتد
ليدز
1
انتهت
وديات الأندية
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نوتنجهام فوريست
فورست
0
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ليدز يونايتد
ليدز
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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ليدز يونايتد
ليدز
2
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نوتنجهام فوريست
فورست
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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نوتنجهام فوريست
فورست
1
ليدز يونايتد badge
ليدز يونايتد
ليدز
0
انتهت
6الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

أخبار الفريقين والقوائم

التشكيلات المحتملة نوتنجهام فوريست ضد ليدز يونايتد

نوتنجهام فوريست crest
نوتنجهام فوريست
فورست
التشكيل
ليدز يونايتد crest
ليدز يونايتد
ليدز
ليدز يونايتد crest
ليدز يونايتد
ليدز

المدرب

  • أوليفر جلاسنر

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
بورنموثبورنموثبورنموث
00000000
2
آرسنالآرسنالآرسنال
00000000
3
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
00000000
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
00000000
5
برايتونبرايتونبرايتون
00000000
6
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
00000000
7
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيCOV
00000000
8
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
00000000
9
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
00000000
10
فولهامفولهامفولهام
00000000
11
هال سيتيهال سيتيHUL
00000000
12
إبسويتش تاونإبسويتش تاونIPS
00000000
13
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
00000000
14
ليفربولليفربولليفربول
00000000
15
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
00000000
16
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
00000000
17
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
00000000
18
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
00000000
19
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
00000000
20
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
00000000
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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