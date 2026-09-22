تقدم بطولة دوري الأمم الأوروبية مواجهة دولية مثيرة، إذ تستضيف أيرلندا الشمالية نظيرتها أوكرانيا على ملعب ويندسور بارك في بلفاست. ويدخل المنتخبان الأوروبيان هذه المباراة عالية الأهمية وهما يتطلعان إلى حصد نقاط حاسمة في مشوارهما بالمجموعة.

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متى تنطلق مباراة أيرلندا الشمالية ضد أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية B؟

تقام مباراة أيرلندا الشمالية ضد أوكرانيا على ملعب ويندسور بارك في بلفاست، ومن المقرر أن تنطلق في 28 سبتمبر 2026.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 5 14 نوفمبر 2026 - 14:45 ويندسور بارك

أين يمكن شراء تذاكر مباراة أيرلندا الشمالية ضد أوكرانيا؟

تُوزَّع التذاكر الرسمية الأساسية للمباراة عبر بوابة التذاكر التابعة للاتحاد الإيرلندي لكرة القدم، والتي تتولى طرح التذاكر المعتاد للمباريات الدولية على أرضه في ويندسور بارك. وينبغي للمشجعين التسجيل مبكرًا على المنصة الرسمية من أجل تأمين تذاكر الدخول العام القياسية.

إذا نفدت الحصص الأساسية أو أصبحت المقاعد القياسية غير متاحة على الموقع الرسمي، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل Ticombo هي الخيار المناسب إذا كانت القوائم على الموقع الرسمي قد نفدت.





كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أيرلندا الشمالية ضد أوكرانيا؟

تبدأ أسعار تذاكر المباراة الواحدة القياسية على بوابة التذاكر الرسمية من نحو 35 إلى 45 يورو لمقاعد الدخول العام في ويندسور بارك.

أما أسعار الدخول في السوق الثانوية مثل Ticombo فتبدأ من نحو 345 يورو على المنصات الثانوية عندما تنفد الحصص القياسية في منافذ البيع الأساسية.

أيرلندا الشمالية ضد أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية B: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة أيرلندا الشمالية وأوكرانيا

حققت أيرلندا الشمالية فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وثلاث هزائم في آخر خمس مباريات، وسجلت أربعة أهداف واستقبلت سبعة. وكانت آخر مواجهة لها خسارة 3-1 أمام فرنسا في يونيو 2026، بينما تضمنت النتائج السابقة تعادلًا 1-1 مع ويلز وفوزًا 1-0 على غينيا. كما تعرضت أيضًا لخسارة 2-0 أمام إيطاليا في تصفيات كأس العالم. وكانت النقطة المضيئة الوحيدة في تلك السلسلة الفوز 1-0 على لوكسمبورج في نوفمبر 2025.

فازت أوكرانيا في ثلاث من آخر خمس مباريات لها، وخسرت المباراتين الأخريين، وسجلت خمسة أهداف مقابل استقبال أربعة. وكان آخر نتائجها الفوز 2-0 على بولندا في مايو 2026، كما تغلبت أيضًا على ألبانيا 1-0 وآيسلندا 2-0 خلال تلك الفترة. وتمثل الهزيمتان أمام السويد وفرنسا، والأخيرة كانت خسارة 4-0 في تصفيات كأس العالم، أبرز الجوانب السلبية في تلك السلسلة من خمس مباريات.

أيرلندا الشمالية ضد أوكرانيا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

التقى المنتخبان أربع مرات في السجل المتاح، ففازت أوكرانيا مرة واحدة، وفازت أيرلندا الشمالية مرة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل. وجاءت أحدث مواجهة بينهما في مباراة ودية خلال يونيو 2021، وفازت فيها أوكرانيا 1-0. وتتسم هذه السلسلة بطابع متقارب وقلة الأهداف، إذ شهدت ثلاث من أصل أربع مباريات عدم تسجيل أكثر من هدف واحد إجمالًا، بينما كانت أبرز نتائج أيرلندا الشمالية الفوز 2-0 على أوكرانيا في يورو 2016.



