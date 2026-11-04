تشتد المنافسة في كأس الملك مع استضافة النصر، عملاق الرياض، فريق الخلود على ملعب الأول بارك في مواجهة مرتقبة ضمن دور الـ16. وتَعِد بطولة الكأس المحلية المرموقة في المملكة بمواجهة حافلة بالإثارة، إذ يتنافس الفريقان على بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

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متى تنطلق مباراة النصر والخلود في كأس الملك؟

لا تتوفر حاليًا معلومات رسمية عن بث مباراة كأس الملك هذه. تحقق مجددًا مع اقتراب موعد انطلاقها لمعرفة القناة الناقلة وتفاصيل البث المباشر بعد تأكيدها.

كأس خادم الحرمين الشريفين - 1/8 1 ديسمبر 2026 - 12:00

أين يمكن شراء تذاكر مباراة النصر والخلود؟

تُطرح التذاكر الرسمية لمباريات النصر في كأس الملك أساسًا عبر منصات بيع التذاكر الرياضية السعودية الرسمية، مثل ويبوك، وقنوات بيع التذاكر التابعة للنادي. ويُنصح المشجعون بتفقد هذه المنصات أولًا خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام الرسميتين، للحصول على تذاكر الدخول العادية بسعرها الأصلي.

جرينتا هب خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي. ويتيح البحث عن أرخص تذكرة عبر منصات إعادة البيع للمشجعين وسيلة ميسّرة للحصول على التذاكر حتى لا تفوتهم المباراة بعد نفاد الحصص الرسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة النصر والخلود؟

تبدأ أسعار التذاكر لدى مزود التذاكر الرسمي من نحو 30 إلى 40 ريالًا سعوديًا لمقاعد الدخول العام في المدرجات العادية، ما يتيح فرصة ميسورة لمتابعة مباراة الكأس من الملعب.

أما في سوق إعادة البيع، عبر منصات مثل جرينتا هب، فتبدأ أسعار التذاكر من نحو 75 ريالًا سعوديًا، ما يمنح المشجعين خيارًا بديلًا للحصول على أرخص تذكرة متاحة إذا نفدت الحصص الرسمية.

النصر ضد الخلود في كأس الملك: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى النصر والخلود

يدخل النصر هذه المباراة بعدما فاز بمبارياته الخمس الأخيرة جميعها في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة. وكانت أحدث نتائجه الفوز 6-2 على باختاكور طشقند، وسبق ذلك انتصاره 5-3 على الخلود في الدوري. وسجل النصر 18 هدفًا واستقبل ثمانية أهداف خلال هذه المباريات الخمس، التي شهدت أيضًا انتصاراته على الفيصلي ونيوم ونفتشي فرغانة.

في المقابل، خسر الخلود مبارياته الخمس الأخيرة جميعها دون أن يحقق أي فوز. وكانت أحدث هزائمه أمام الاتفاق بنتيجة 3-0، وسبقها خسارته 5-3 أمام النصر في الدوري. واستقبل الفريق 13 هدفًا وسجل خمسة أهداف فقط خلال تلك المباريات الخمس، التي شهدت أيضًا هزائمه أمام الفيصلي والقادسية والرياض.

النصر ضد الخلود: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

التقى الفريقان آخر مرة في 29 أكتوبر 2026 ضمن دوري روشن السعودي، وفاز النصر 5-3 على ملعب الأول بارك. وفي آخر خمس مواجهات بينهما، حقق النصر أربعة انتصارات وتعادل مرة واحدة، وسجل 13 هدفًا واستقبل ستة أهداف إجمالًا. وانتهت المباراة الوحيدة التي لم يفز بها النصر بالتعادل 3-3 على ملعب الخلود في أكتوبر 2024.