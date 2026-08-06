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Matheus Cunha of Manchester United celebrates scoring his team's third goal during the Premier League matchGetty Images
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Renuka Odedra

ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر مانشستر يونايتد لموسم 2026-27: الأسعار، التذاكر المميزة ومعلومات التذاكر الموسمية

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التذاكر
مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد مانشستر يونايتد مباشرةً في موسم 2025/26 من الدوري الإنجليزي الممتاز

يخوض مانشستر يونايتد موسم 2026/27 تحت قيادة مايكل كاريك، الذي أعاد التوازن إلى النادي وقاده لاحتلال المركز الثالث والعودة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي. ويملك GOAL كل ما تحتاج إليه لحجز التذاكر في أولد ترافورد.

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ما هي مباريات مانشستر يونايتد في موسم 2026/27 من الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يستهل مانشستر يونايتد موسمه 2026/27 خارج أرضه أمام هال سيتي يوم 22 أغسطس 2026.

التاريخ والوقتالمباراةالملعبالبطولةالتذاكر
السبت 22 أغسطس 2026، 12:30 بتوقيت BSTهال سيتي ضد مانشستر يونايتدMKM Stadium (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 29 أغسطس 2026، 15:00 بتوقيت BSTمانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاونأولد ترافورد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 5 سبتمبر 2026، 15:00 بتوقيت BSTإيفرتون ضد مانشستر يونايتدHill Dickinson Stadium (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 12 سبتمبر 2026، 15:00 بتوقيت BSTمانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتيأولد ترافورد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 19 سبتمبر 2026، 15:00 بتوقيت BSTفولهام ضد مانشستر يونايتدكرافن كوتيدج (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 10 أكتوبر 2026، 15:00 بتوقيت BSTمانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبيرأولد ترافورد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 17 أكتوبر 2026، 15:00 بتوقيت BSTليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتدإيلاند رود (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 24 أكتوبر 2026، 15:00 بتوقيت BSTمانشستر يونايتد ضد بورنموثأولد ترافورد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 31 أكتوبر 2026، 15:00 بتوقيت GMTتشيلسي ضد مانشستر يونايتدستامفورد بريدج (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 7 نوفمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMTمانشستر يونايتد ضد أستون فيلاأولد ترافورد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 21 نوفمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMTليفربول ضد مانشستر يونايتدأنفيلد (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 28 نوفمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMTمانشستر يونايتد ضد برينتفوردأولد ترافورد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
الأربعاء 2 ديسمبر 2026، 20:00 بتوقيت GMTنيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتدSt. James' Park (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 5 ديسمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMTمانشستر يونايتد ضد كوفنتري سيتيأولد ترافورد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 12 ديسمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMTكريستال بالاس ضد مانشستر يونايتدسيلهرست بارك (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 19 ديسمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMTأرسنال ضد مانشستر يونايتدملعب الإمارات (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 26 ديسمبر 2026، 15:00 بتوقيت GMTمانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورستأولد ترافورد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
الأربعاء 30 ديسمبر 2026، 20:00 بتوقيت GMTمانشستر يونايتد ضد سندرلاندأولد ترافورد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 2 يناير 2027، 15:00 بتوقيت GMTبرايتون آند هوف ألبيون ضد مانشستر يونايتدAmerican Express Stadium (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
الأربعاء 6 يناير 2027، 20:00 بتوقيت GMTمانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتدأولد ترافورد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 16 يناير 2027، 15:00 بتوقيت GMTأستون فيلا ضد مانشستر يونايتدفيلا بارك (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 23 يناير 2027، 15:00 بتوقيت GMTمانشستر يونايتد ضد ليفربولأولد ترافورد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 30 يناير 2027، 15:00 بتوقيت GMTبرينتفورد ضد مانشستر يونايتدGtech Community Stadium (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 6 فبراير 2027، 15:00 بتوقيت GMTمانشستر يونايتد ضد تشيلسيأولد ترافورد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
الأربعاء 10 فبراير 2027، 20:00 بتوقيت GMTمانشستر يونايتد ضد برايتون آند هوف ألبيونأولد ترافورد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 20 فبراير 2027، 15:00 بتوقيت GMTنوتنجهام فورست ضد مانشستر يونايتدThe City Ground (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 27 فبراير 2027، 15:00 بتوقيت GMTمانشستر يونايتد ضد أرسنالأولد ترافورد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
الأربعاء 3 مارس 2027، 20:00 بتوقيت GMTسندرلاند ضد مانشستر يونايتدStadium of Light (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 13 مارس 2027، 15:00 بتوقيت GMTمانشستر يونايتد ضد إيفرتونأولد ترافورد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 20 مارس 2027، 15:00 بتوقيت GMTمانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتداستاد الاتحاد (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 10 أبريل 2027، 15:00 بتوقيت BSTمانشستر يونايتد ضد هال سيتيأولد ترافورد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 17 أبريل 2027، 15:00 بتوقيت BSTإيبسويتش تاون ضد مانشستر يونايتدبورتمان رود (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 24 أبريل 2027، 15:00 بتوقيت BSTمانشستر يونايتد ضد كريستال بالاسأولد ترافورد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 1 مايو 2027، 15:00 بتوقيت BSTكوفنتري سيتي ضد مانشستر يونايتدCoventry Building Society Arena (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 8 مايو 2027، 15:00 بتوقيت BSTبورنموث ضد مانشستر يونايتدVitality Stadium (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
السبت 15 مايو 2027، 15:00 بتوقيت BSTمانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتدأولد ترافورد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
الأحد 23 مايو 2027، 15:00 بتوقيت BSTتوتنهام هوتسبير ضد مانشستر يونايتدTottenham Hotspur Stadium (خارج الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر
الأحد 30 مايو 2027، 16:00 بتوقيت BSTمانشستر يونايتد ضد فولهامأولد ترافورد (على الأرض)الدوري الإنجليزي الممتازالتذاكر

تم تأكيد مواعيد انطلاق مباريات أغسطس فقط وقت كتابة هذا التقرير، بينما تبقى جميع المواعيد الأخرى قابلة للتغيير وفقًا لاختيارات البث التلفزيوني. كما أن عودة يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا ستضيف مباريات أخرى إلى الجدول بمجرد تأكيد قرعة مرحلة الدوري لموسم 2026/27، إلى جانب مواجهات كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو المعتادة بعد إجراء قرعتيهما.

كيف تشتري تذاكر مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يوفر مانشستر يونايتد عدة خيارات لشراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى البطاقات الموسمية وباقات الضيافة. ويمكن شراء معظم التذاكر مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي على موقعه الإلكتروني.

وديات الأندية
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
بي إس جي

الطرق الرئيسية للحصول على تذكرة لمشاهدة مانشستر يونايتد هي:

التذاكر الرسمية عبر مانشستر يونايتد: تُباع تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز مباشرة عبر الموقع الرسمي للنادي. وغالبًا ما يعتمد الوصول إليها على مستوى عضويتك، إذ يحصل أعضاء Red أو Silver أو Gold عادة على أولوية في طرح التذاكر. وهذه هي الطريقة الأكثر أمانًا وموثوقية للشراء. نظام الاقتراع على التذاكر: في المباريات ذات الطلب المرتفع، مثل مواجهات ليفربول أو أرسنال أو مانشستر سيتي، يدير مانشستر يونايتد اقتراعًا على التذاكر لأعضاء Red. تقوم بالتسجيل في الاقتراع، وإذا حالفك النجاح يمكنك شراء التذاكر بالسعر الاسمي. ويضمن ذلك العدالة عندما يتجاوز الطلب حجم المعروض. منصة التبادل الرسمية للتذاكر: إذا لم تتمكن من الشراء في الطرح الأولي، يدير مانشستر يونايتد منصة Ticket Exchange الرسمية، حيث يمكن لحاملي التذاكر الموسمية عرض مقاعدهم التي لن يتمكنوا من استخدامها. وتكون هذه التذاكر موثقة من النادي، بما يضمن لك الشراء بأمان وبالسعر الاسمي. التذاكر الثانوية: توفر منصات مثل StubHub أيضًا تذاكر في اللحظات الأخيرة، وغالبًا ما تبدأ الأسعار من نحو 80 جنيهًا إسترلينيًا، رغم أن الأسعار قد تختلف.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

بالنسبة للجماهير الراغبة في مشاهدة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد، يمكن أن تختلف أسعار التذاكر بشكل كبير بحسب المنافس، وموقع المقعد، وطريقة شراء التذكرة.

أبسط طريقة لشراء تذكرة في الدوري الإنجليزي الممتاز هي عبر بوابة التذاكر الرسمية لمانشستر يونايتد. لكن هذه التذاكر تكون عادة مخصصة للأعضاء الرسميين في النادي، كما أن التوافر محدود للغاية. ويعتمد يونايتد أيضًا نظام تسعير متدرجًا بحسب المنافس، إذ تكون مباريات الفئة A هي الأعلى سعرًا.

وعادة ما تقع أسعار تذاكر البالغين الرسمية عبر اقتراع الأعضاء أو منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي ضمن هذه النطاقات:

مباريات الفئة C (منافسون أقل طلبًا): 35 إلى 55 جنيهًا إسترلينيًا مباريات الفئة B (منافسون من الفئة المتوسطة): 45 إلى 75 جنيهًا إسترلينيًا مباريات الفئة A (منافسون مرتفعو الطلب، مثل ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال): 65 إلى 120+ جنيهًا إسترلينيًا

التذاكر التي يتم شراؤها عبر منصة Ticket Exchange الرسمية لمانشستر يونايتد، وهي منصة إعادة البيع الموثقة التابعة للنادي، تُباع دائمًا بالسعر الاسمي. ويتيح ذلك لحاملي التذاكر الموسمية أو الأعضاء الذين لا يستطيعون حضور مباراة ما إعادة بيع مقاعدهم بأمان إلى أعضاء آخرين.

إذا فاتتك المبيعات الرسمية، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub تمثل أيضًا خيارًا متاحًا. وتتقلب الأسعار هناك بحسب الطلب، وقد ترتفع بشكل ملحوظ مع اقتراب المباريات الكبرى، وغالبًا ما تبدأ التذاكر من نحو 70 إلى 80 جنيهًا إسترلينيًا.

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كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب أولد ترافورد

يلعب مانشستر يونايتد في أولد ترافورد منذ عام 1910، ولا يزال أكبر ملعب للأندية في إنجلترا، إذ تُذكر سعته الحالية عمومًا على أنها تتراوح بين 74,000 و76,000 متفرج بعد آخر توسعة كبرى له في عام 2006. ويُعرف الملعب بمحبة باسم مسرح الأحلام، وقد استضاف نهائي كأس أوروبا، والعديد من مباريات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وعددًا لا يحصى من الليالي الأوروبية التاريخية تحت أضوائه الكاشفة.

لكن بعد أكثر من قرن على افتتاحه، يدخل أولد ترافورد حقبة جديدة. ففي مارس 2025، كشف المالك الشريك السير جيم راتكليف والنادي عن خطط، صممتها شركة Foster + Partners المعمارية، لبناء ملعب جديد يسع 100,000 متفرج على أرض مجاورة للموقع الحالي، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 2 مليار جنيه إسترليني. ويحمل الملعب اسم نيو ترافورد في الوثائق التعريفية، وقد صُمم بسقف مميز على هيئة مظلة يهدف إلى جمع الطاقة الشمسية ومياه الأمطار، إضافة إلى ثلاثة صواري طويلة من شأنها أن تجعله مرئيًا من مسافة عدة كيلومترات. وإذا مضى المشروع قدمًا كما هو مخطط له، فسيصبح أكبر ملعب كرة قدم في المملكة المتحدة، متجاوزًا ويمبلي، وسيكون محور مشروع أوسع للتجديد في محيط منطقة أولد ترافورد.

ولا يزال المشروع في مرحلة التخطيط والمشاورات، مع استهداف النادي إنجازه في الوقت المناسب لموسم 2030/31، رغم أن حجم البناء يعني أن الجدول الزمني قد يتغير. وحتى حدوث أي انتقال، يواصل أولد ترافورد العمل بشكل طبيعي خلال موسم 2026/27، ويظل واحدًا من أكثر الملاعب شهرة وصخبًا في كرة القدم العالمية يوم المباراة.

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