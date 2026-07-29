بعد موسمين صعبين، باتت جماهير مانشستر يونايتد تأمل في أن فريقها قد تجاوز المنعطف أخيرًا. وستسود الأجواء الإيجابية في أولد ترافورد قبل أول مباراة على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام إيبسويتش تاون يوم الأحد 30 أغسطس، ويمكنك أن تكون حاضرًا للاستمتاع بالمناسبة من خلال حجز التذاكر اليوم.

وكانت فترة مايكل كاريك كمدرب مؤقت بمثابة مفاجأة كبيرة، لدرجة أن أسطورة مانشستر يونايتد السابقة مُنحت المنصب بشكل دائم قبل يومين من ختام الموسم أمام برايتون، وهي المباراة التي فاز فيها مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة وبأداء قوي. وبعد ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا إثر إنهائه الموسم في المركز الثالث، سيسعى كاريك بكل تأكيد لمطاردة المجد على جميع الجبهات خلال الأشهر المقبلة.

وأحد مفاتيح أي نجاح مستقبلي لمانشستر يونايتد هو إعادة أولد ترافورد إلى الحصن الذي كان عليه سابقًا. وحقق مانشستر يونايتد تحت قيادة جوزيه مورينيو سلسلة تاريخية من 40 مباراة من دون هزيمة على ملعب "مسرح الأحلام" خلال عامي 2016 و2017. فهل يسحق يونايتد إيبسويتش الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز على هذا الملعب العريق؟

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يستضيف مانشستر يونايتد فريق إيبسويتش تاون على ملعب أولد ترافورد في مانشستر يوم الأحد 30 أغسطس، على أن تنطلق المباراة في الساعة 4:30 مساءً بتوقيت BST.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2 30 أغسطس 2026 - 11:30 أولد ترافورد

كيفية شراء تذاكر مباراة مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات للتذاكر في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية ووصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر بوابة التذاكر الرسمية لكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، وتشريعات مكافحة السوق السوداء، وبوابات الدخول الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموها إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائي للأعضاء الرسميين المشتركين برسوم في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر مباراة ما، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الرسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.

الطرح العام: البيع المفتوح لعموم الجماهير من غير الأعضاء يكاد يكون غير موجود في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية والتخفيضات: تقدم معظم الأندية أسعارًا متدرجة لفئات البالغين، والناشئين، وعادة تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات مختلفة، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، وتحمل أعلى الأسعار الرسمية.

موقع المقعد: المقاعد الوسطى على جانبي الملعب ومقاعد الدرجات السفلية تكون أعلى سعرًا، بينما توفر مقاعد الدرجات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة من ناحية الميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: من أجل شراء تذاكر المباريات على الأرض بالسعر الرسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وسارية، للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا الحد الأقصى الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لأسعار تذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم أن تذاكر الجماهير الضيفة محددة بسقف 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تُعد من الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. إذ إن الحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وتُباع عادة بشكل حصري لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة العليا ممن يملكون أعلى نقاط ولاء، وهي لا تصل فعليًا إلى الطرح العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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