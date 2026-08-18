هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoمانشستر يونايتد
أولد ترافورد
team-logoإبسويتش تاون
Book Manchester United vs Ipswich Town Tickets

ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

تسوّق مع جول
التذاكر
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد
إبسويتش تاون

من المقرر أن يكون الموسم كبيرًا للغاية بالنسبة إلى مانشستر يونايتد، ويمكنك أن تكون في أولد ترافورد لحضور مباراته الافتتاحية على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز

بعد موسمين صعبين، يحدو جماهير مانشستر يونايتد الأمل في أن فريقها قد تجاوز أخيرًا المرحلة الصعبة. وستسود الأجواء الإيجابية في أولد ترافورد خلال المباراة الافتتاحية لمانشستر يونايتد على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام إيبسويتش تاون يوم الأحد 30 أغسطس، ويمكنك أن تكون حاضرًا للاستمتاع بالمناسبة عبر حجز التذاكر اليوم.

أثبتت فترة مايكل كاريك كمدرب مؤقت أنها كانت مفاجأة كبيرة، لدرجة أن أسطورة مانشستر يونايتد السابقة حصلت على المنصب بشكل دائم قبل يومين من ختام موسمهم أمام برايتون، وهي المباراة التي فاز فيها مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة وبأداء مقنع. وبعد ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا إثر إنهائه الموسم في المركز الثالث، سيكون كاريك حريصًا على المنافسة على الألقاب على جميع الجبهات خلال الأشهر المقبلة.

أحد مفاتيح أي نجاح مستقبلي لمانشستر يونايتد هو إعادة أولد ترافورد إلى الحصن الذي كان عليه سابقًا. وحقق مانشستر يونايتد تحت قيادة جوزيه مورينيو سلسلة تاريخية من 40 مباراة من دون هزيمة على ملعب "مسرح الأحلام" خلال عامي 2016 و2017. فهل يسحق يونايتد إيبسويتش الصاعد حديثًا على هذا الملعب الأيقوني؟

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يستضيف مانشستر يونايتد فريق إيبسويتش تاون على ملعب أولد ترافورد في مانشستر يوم الأحد 30 أغسطس، على أن تنطلق المباراة في الساعة 4:30 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

crest
الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2
أولد ترافورد

كيفية شراء تذاكر مباراة مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية ووصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر بوابة التذاكر الرسمية لكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا إلى الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بشكل غير قانوني، والبوابات الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر من خلال العملية التالية:

  • حاملو التذاكر الموسمية وحاملو السندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.
  • الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الشراء التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائية للأعضاء المشتركين برسوم في الأندية، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجّل الأعضاء خلال فترة محددة قبل المباراة بأسابيع للدخول في القرعة.
  • منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.
  • الطرح العام: يكاد يكون البيع المفتوح للجمهور العام غير الأعضاء غير موجود لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة مانشستر يونايتد ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

  • الفئات العمرية والخصومات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا عبر فئات البالغين، والناشئين، وعادة تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.
  • تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبيرة أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، ما يجعل أسعارها الاسمية هي الأعلى.
  • موقع المقعد: تكون المقاعد الوسطية على جانبي الملعب وفي الطبقات السفلية أعلى سعرًا، بينما توفّر المقاعد في الطبقات العليا خلف المرميين خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.
  • الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات البيتية بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يحمل كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وفعالة في النادي للدخول في قرعات التذاكر أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى موسم 2027/28 على الأقل.

ورغم أن تذاكر الجماهير الضيفة محددة بسقف 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فحصة الجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى الذين يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، وهي لا تصل فعليًا إلى الطرح العام أو إلى قرعات العضوية الأساسية.

الفورمة

مان يونايتد

مان يونايتد - المستوى

RBK
ف0-5
أتلتيكو مدريد
ف2-1
بي إس جي
ت1-1
ليدز
ف1-1
ميلان
خ2-4
الهدف المسجل (المستقبل)
11/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
IPS

IPS - المستوى

OXF
خ2-0
WYC
ف1-2
لوهافر
ف1-0
فاييكانو
ف3-0
أونيون برلين
ف2-4
الهدف المسجل (المستقبل)
10/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

السجل الأخير للمواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

مانشستر يونايتدتعادلإبسويتش تاون
4
1
0
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
3
إبسويتش تاون badge
إبسويتش تاون
IPS
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
إبسويتش تاون badge
إبسويتش تاون
IPS
1
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
1
انتهت
كأس رابطة المحترفين
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
3
إبسويتش تاون badge
إبسويتش تاون
IPS
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
إبسويتش تاون badge
إبسويتش تاون
IPS
0
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
4
إبسويتش تاون badge
إبسويتش تاون
IPS
0
انتهت
12الأهداف المسجلة3
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة مانشستر يونايتد ضد إبسويتش تاون

مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
التشكيل
إبسويتش تاون crest
إبسويتش تاون
IPS
إبسويتش تاون crest
إبسويتش تاون
IPS

المدرب

  • مايكل كاريك

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
بورنموثبورنموثبورنموث
00000000
2
آرسنالآرسنالآرسنال
00000000
3
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
00000000
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
00000000
5
برايتونبرايتونبرايتون
00000000
6
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
00000000
7
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيCOV
00000000
8
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
00000000
9
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
00000000
10
فولهامفولهامفولهام
00000000
11
هال سيتيهال سيتيHUL
00000000
12
إبسويتش تاونإبسويتش تاونIPS
00000000
13
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
00000000
14
ليفربولليفربولليفربول
00000000
15
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
00000000
16
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
00000000
17
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
00000000
18
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
00000000
19
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
00000000
20
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
00000000
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل