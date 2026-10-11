منذ رفع كأس دوري أبطال أوروبا في نهاية موسم ٢٠٢٢/٢٣، لم ينجح مانشستر سيتي في تجاوز دور الثمانية على الساحة الأوروبية. فهل يستعيد تألقه داخل الملعب في القارة؟ يمكنك حجز تذاكر مبارياته المقبلة في دوري أبطال أوروبا اليوم.

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ومع انتظار مواجهات كبرى في مرحلة الدوري أمام باريس سان جيرمان ونابولي وبرشلونة، على سبيل المثال لا الحصر، يترقب مشجعو سيتي أمسيات أوروبية حماسية خلال الأشهر المقبلة.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن تذاكر مباريات مانشستر سيتي المقبلة في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها وغير ذلك.

مباريات مانشستر سيتي المقبلة في دوري أبطال أوروبا

التاريخ (بالتوقيت المحلي) المباراة الملعب التذاكر الأربعاء ١٤ أكتوبر (٨ مساءً) مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان ملعب الاتحاد (على أرضه) التذاكر الثلاثاء ٢٠ أكتوبر (٨ مساءً) مانشستر سيتي ضد آيك أثينا ملعب الاتحاد (على أرضه) التذاكر الأربعاء ٤ نوفمبر (٩ مساءً) آر بي لايبزيج ضد مانشستر سيتي ريد بول أرينا (خارج أرضه) التذاكر الثلاثاء ٢٤ نوفمبر (٨ مساءً) مانشستر سيتي ضد نابولي ملعب الاتحاد (على أرضه) التذاكر الثلاثاء ٨ ديسمبر (٩ مساءً) برشلونة ضد مانشستر سيتي كامب نو (خارج أرضه) التذاكر الأربعاء ٢٠ يناير (٩ مساءً) لانس ضد مانشستر سيتي ملعب بولار ديليليس (خارج أرضه) يُعلن عنها لاحقًا الأربعاء ٢٧ يناير (٨ مساءً) مانشستر سيتي ضد سبورتينج لشبونة ملعب الاتحاد (على أرضه) التذاكر

كيفية شراء تذاكر مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

نادرًا ما تُطرح تذاكر مانشستر سيتي للبيع العام. فالنادي يتمتع بقاعدة جماهيرية مخلصة، وتنْفد تذاكر ملعب الاتحاد سريعًا.

في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، يشغل حاملو التذاكر الموسمية بالفعل ٤٦٬٠٠٠ مقعد من سعة الملعب البالغة ٥٣٬٤٠٠ مقعد. وعلى الأرجح، ستحتاج إلى عضوية مانشستر سيتي («عضو يوم المباراة») لتتمكن من شراء تذاكر هذه المباريات عبر النادي.

لكن قد تُستثنى من ذلك مباريات مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، أو مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي أو كأس كاراباو، إذ يكون الطلب عليها أقل عادةً. ومع ذلك، فلا ضمانات، وسيتفاوت توافر التذاكر.

رغم أن بوابة النادي الرسمية هي الوسيلة الأكثر أمانًا لشراء تذاكر مانشستر سيتي، فقد يرغب من يسعون لحضور مباراة في دوري أبطال أوروبا في النظر إلى مواقع إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هب، التي قد تمنحهم أفضل فرصة للحصول عليها.

كم تبلغ أسعار تذاكر مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا؟

إذا اشتريت تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد مباشرةً من النادي، فتتراوح أسعار تذاكر البالغين بين ٢٥ جنيهًا إسترلينيًا (المستوى ٠ من مدرج العائلات والمستويان ٠ و٣ من المدرج الجنوبي) و٥٠ جنيهًا إسترلينيًا (المقاعد المميزة غير المشمولة بخدمات الضيافة في قسم 93:20). وتختلف أيضًا أسعار التذاكر المخفضة؛ إذ يدفع من تجاوزوا ٦٥ عامًا ومن تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٢١ عامًا ما بين ٢٢ و٣٧ جنيهًا إسترلينيًا، بينما يمكن لمن تقل أعمارهم عن ١٨ عامًا الدخول مقابل ١٠ جنيهات إسترلينية فقط في مدرج العائلات، أو مقابل ما يصل إلى ٢٥ جنيهًا إسترلينيًا في قسم 93:20.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية عن التوافر والأسعار. وتتوفر التذاكر حاليًا على مواقع إعادة البيع، مثل ستب هب، بأسعار تبدأ من ٩٥ جنيهًا إسترلينيًا.

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ما باقات الضيافة التي يوفرها مانشستر سيتي لمباريات دوري أبطال أوروبا؟

تُعد باقات الضيافة لدى مانشستر سيتي أيضًا وسيلة ممتازة لغير الأعضاء لحجز مقاعد في المباريات. وعادةً ما يستغرق نفادها وقتًا أطول من التذاكر المطروحة في السوقين الأولية والثانوية، لذا قد تكون خيارًا جيدًا حين تكون الخيارات الأخرى محدودة.

فيما يلي مجموعة من باقات الضيافة المتاحة لمباريات مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد:

ذا مانكونيان (تبدأ من ٣٩٠ جنيهًا إسترلينيًا)

لمسة من ثقافة مانشستر، مع موسيقى حية وديكور محلي. وتشمل التجربة قائمة طعام مستوحاة من مطاعم البراسيري، ومشروبات يمكن شراؤها يوم المباراة أو ضمن باقات تُحجز مسبقًا.

ذا تانل كلوب (تبدأ من ٥٧٠ جنيهًا إسترلينيًا)

(ذا تانل كلوب بريميير: تبدأ من ٨٧٠ جنيهًا إسترلينيًا)

تتيح لك هذه الباقة الوصول إلى مناطق خلف الكواليس لاستقبال لاعبي مانشستر سيتي عند وصولهم. وتشمل أيضًا قائمة طعام موسمية معاصرة، ومشروبات مشمولة بالسعر، ومقاعد تنفيذية مبطنة. ومن مزاياها الإضافية مقابلات مباشرة داخل الجناح، وترفيه يقدمه منسق موسيقى، ومسابقة داخل الجناح تتضمن جوائز.

باكستيج (تبدأ من ١٬١٤٠ جنيهًا إسترلينيًا)

تجربة مطوّرة مقارنةً بباقة «ذا تانل كلوب». اذهب إلى خلف الكواليس وشاهد بنفسك جميع الاستعدادات يوم المباراة، بما في ذلك حديث خاص من أحد أفراد فريق العمليات الخاص بالفريق الأول لبيب، وجولة خلف الكواليس في الملعب برفقة أحد أساطير النادي.

تاريخ ملعب الاتحاد

ملعب مدينة مانشستر، المعروف حاليًا باسم ملعب الاتحاد لأسباب تتعلق بالرعاية، هو ملعب مانشستر سيتي منذ عام ٢٠٠٣. وكان قد افتُتح رسميًا قبل ذلك بعام، إذ شكّل الموقع الرئيسي لدورة ألعاب الكومنولث ٢٠٠٢.

تبلغ سعته الحالية ٥٣٬٦٠٠ متفرج، ما يجعله سابع أكبر ملعب لكرة القدم في إنجلترا والحادي عشر في المملكة المتحدة. وإلى جانب استضافته مباريات مانشستر سيتي بصورة أساسية، استضاف ملعب الاتحاد نهائي كأس الاتحاد الأوروبي ٢٠٠٨، ومباريات دولية لمنتخب إنجلترا لكرة القدم، ومباريات دوري الرجبي، ونزالات ملاكمة، ومباريات دولية لمنتخب إنجلترا لاتحاد الرجبي، وحفلات موسيقية.