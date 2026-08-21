كيفية الحصول على تذاكر مانشستر سيتي ضد سندرلاند: باقات الضيافة، أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27، معلومات المباراة والمزيد

لم تشاهد مانشستر سيتي على الهواء مباشرة هذا الموسم حتى الآن؟ لا تقلق، لديك فرصة أخرى هذا سبتمبر، قبل انطلاق فترة التوقف الدولي. يواجه سيتي فريق سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد يوم السبت 19 سبتمبر.

حجز التذاكر لمباراة سندرلاند يمنحك فرصة مشاهدة بعض صفقات مانشستر سيتي الصيفية الجديدة اللامعة عن قرب، بما في ذلك أيوب بوعدي. وأنفق سيتي مؤخراً أكثر من 80 مليون جنيه إسترليني لضم الموهبة المغربية الشابة التي تحظى بإشادة كبيرة، بعدما لفتت الأنظار على الساحة العالمية خلال كأس العالم 2026.

تعرض سندرلاند لإحدى أكبر هزائمه خارج أرضه في موسم 2025/26 عندما زار ملعب الاتحاد الموسم الماضي. وكان متأخراً بنتيجة 3-0 بعد 65 دقيقة، بينما كان سيتي في طريقه لفوز مريح بأهداف روبن دياز، يوشكو جفارديول وفيل فودين.

هل سيقدم مانشستر سيتي أداءً مسيطراً آخر؟ دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة مانشستر سيتي ضد سندرلاند، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة مانشستر سيتي ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد سندرلاند على ملعب الاتحاد (مانشستر) يوم السبت 19 سبتمبر، على أن تنطلق في تمام الساعة 3 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 5 19 سبتمبر 2026 - 10:00 ملعب الاتحاد

كيفية شراء تذاكر مباراة مانشستر سيتي ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لحجز تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءاً من تذاكر المباراة الفردية وصولاً إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانوني، واعتماد بوابات دخول رقمية بالكامل بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الشراء التقليدية عبر الإنترنت بنظام سحب عشوائي للأعضاء المشتركين برسوم في الأندية، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في القرعة.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية من خلال منصة Ticket Exchange الرسمية للنادي.

البيع العام: البيع المفتوح للجمهور العام غير الأعضاء يكاد يكون غير موجود لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضاً شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة مانشستر سيتي ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المستضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات العمر والتخفيضات: تقدم معظم الأندية أسعاراً متدرجة ضمن فئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو تحت 21 عاماً)، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات وحدود الأعمار تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام المنافسين الستة الكبار أو الخصوم في مباريات الديربي ضمن الفئة A، وتكون أسعارها الاسمية هي الأعلى.

موقع المقعد: تحمل المقاعد الوسطى على جانبي الملعب ومقاعد المدرجات السفلية أسعاراً أعلى، بينما توفر المقاعد في المدرجات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر مباريات الفريق على أرضه بالقيمة الاسمية، تشترط تقريباً جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أن يحمل كل متفرج عضوية رسمية نشطة ومدفوعة للنادي، من أجل دخول قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسمياً الحد الأقصى الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهاً إسترلينياً حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم أن الحد الأقصى لتذاكر الجماهير الضيفة هو 30 جنيهاً إسترلينياً، فإنها من بين الأصعب حصولاً عليها في الرياضة العالمية. إذ إن الحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وتباع عادة بشكل حصري لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة العليا الذين يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، ولا تكاد تصل أبداً إلى البيع العام أو إلى قرعات العضوية الأساسية.

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