كيفية الحصول على تذاكر ليفربول ضد نوتنغهام فورست: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

سيحظى أندوني إيراولا باستقبال حار عندما يطأ أرضية ملعب أنفيلد في أول مباراة بيتية رسمية له على رأس ليفربول يوم السبت 29 أغسطس. ويمكنك أن تكون حاضرًا لمتابعة هذه المناسبة ورؤية ما سيقدمه ليفربول أمام نوتنجهام فورست، من خلال حجز التذاكر اليوم.

ورغم إنهاء الموسم الماضي في المركز الخامس وحجز مقعد في دوري أبطال أوروبا، فإن ما قدمه ليفربول كان دون المستوى، وهو ما كلف آرني سلوت منصبه. وهنا يأتي دور إيراولا، الذي صنع المعجزات مع بورنموث خلال مواسمه الثلاثة مع نادي الساحل الجنوبي، إذ قاده بشكل مذهل إلى المركز السادس وإلى أوروبا خلال الحملة الأخيرة.

لكن نوتنجهام فورست سيحمل ذكريات طيبة من زياراته الأخيرة إلى أنفيلد. فقد فاز الفريق في آخر زيارتين له هناك، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها انتصارين متتاليين في هذا الملعب العريق منذ عام 1963.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست في الساعة 12:30 بتوقيت BST يوم السبت 29 أغسطس، على ملعب أنفيلد في ليفربول.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2 29 أغسطس 2026 - 07:30 أنفيلد

كيفية شراء تذاكر مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر خيارات متعددة لحجز التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباراة الواحدة وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بصورة غير قانونية، واعتماد بوابات دخول رقمية بنسبة 100%، تقوم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بتخصيص التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموا تذاكرها إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام سحب عشوائي للأعضاء المشتركين برسوم في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل المباراة بأسابيع للدخول في القرعة.

منصات تبادل التذاكر الرسمية (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المُعادة بسعرها الأصلي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: البيع المفتوح للجمهور العام من غير الأعضاء يكاد يكون غير موجود لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية وفئات الخصومات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا لفئات البالغين، والناشئين، وعادة تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، مع اختلاف نسب الخصم والشرائح العمرية من فريق لآخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، ما يجعل أسعارها الاسمية الأعلى.

موقع المقعد: تحمل المقاعد الوسطية على جانبي الملعب وفي المدرجات السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في المدرجات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة من ناحية التكلفة.

ضرورة العضوية الرسمية: لشراء تذاكر المباريات البيتية بالسعر الاسمي، تشترط تقريبًا جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أن يحمل كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وفعالة في النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا سقف السعر الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لتذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم أن سقف سعر تذاكر الجماهير الضيفة يبلغ 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها من بين الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة العليا الذين يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، ولا تصل عمليًا إلى البيع العام أو إلى سحوبات العضوية الأساسية.

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