عندما التقى ليدز يونايتد ونيوكاسل يونايتد للمرة الأخيرة في الدوري على ملعب سانت جيمس بارك في يناير، استمتع المشجعون بمباراة مثيرة شهدت 7 أهداف. فهل يقدمان كلاسيكية أخرى عندما يلتقيان مجددًا، وهذه المرة على ملعب إيلاند رود، يوم الاثنين 14 سبتمبر؟ يمكنك متابعة مجريات اللقاء تحت الأضواء الكاشفة، من خلال حجز التذاكر اليوم.

ورغم تقدم ليدز في ما لا يقل عن ثلاث مناسبات خلال تلك المواجهة التاريخية في يناير، عبر أهداف بريندن آرونسون (مرتين) ودومينيك كالفرت-لوين، فإن الفريق خرج نادمًا بعدما سجل نيوكاسل هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحصد النقاط الثلاث كاملة.

بدأ ليدز، بقيادة دانييل فاركه، هذا الموسم بشكل جيد، محققًا انتصارات مهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس كاراباو. والآن سيسعى الفريق للحفاظ على زخمه، وهو يدرك مدى أهمية الانتصارات على أرضه على مدار الموسم.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة ليدز يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة ليدز يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة ليدز يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد على ملعب إيلاند رود (ليدز) يوم الاثنين 14 سبتمبر، على أن تنطلق في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 4 14 سبتمبر 2026 - 15:00 إيلاند رود

كيفية شراء تذاكر مباراة ليدز يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لتذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا إلى الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانونية، والبوابات الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر من خلال العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية وسندات الديبنتشر: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموا تذاكرها إلى النادي.

أعضاء النادي الرسمي المدفوعون (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائية لأعضاء النادي المدفوعين (مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership). ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل المباراة بأسابيع للمشاركة في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المُعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: يكاد يكون طرح التذاكر للبيع المفتوح أمام الجمهور العام من غير الأعضاء معدومًا في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليدز يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية وفئات الخصم: تقدم معظم الأندية أسعارًا متدرجة ضمن فئات البالغين، والناشئين (عادةً تحت 18 أو 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، لكن نسب الخصم والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات (مثل الفئة A أو B أو C). وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، وتكون أسعارها الاسمية هي الأعلى.

موقع المقعد: تحمل المقاعد الوسطى على جانبي الملعب والمقاعد في المستويات السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في المستويات العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات البيتية بالقيمة الاسمية، تشترط تقريبًا جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أن يمتلك كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وسارية للمشاركة في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا سقف السعر الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لتذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم أن سقف سعر تذاكر الجماهير الضيفة يبلغ 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من بين أصعب التذاكر حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى أصحاب أكبر عدد من نقاط الولاء، ولا تكاد تصل أبدًا إلى البيع العام أو إلى سحوبات العضوية الأساسية.

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