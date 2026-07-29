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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoليدز يونايتد
إيلاند رود
team-logoبرينتفورد
Book Leeds United vs Brentford Tickets

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كيفية الحصول على تذاكر ليدز يونايتد ضد برينتفورد: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

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التذاكر
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليدز يونايتد
برينتفورد

كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة ليدز الافتتاحية على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام برينتفورد

يكون الحماس دائمًا في ذروته عندما يلعب ليدز يونايتد على ملعب إيلاند رود، وسيبلغ أجواءً استثنائية في مباراته الافتتاحية على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد 30 أغسطس أمام برينتفورد. لا تفوّت فرصة أن تكون جزءًا من هذه المناسبة الكبيرة، واحجز تذاكر المباراة اليوم.

بدد ليدز مخاوف الهبوط في الموسم الماضي بفضل نهاية قوية للحملة. ولم يتعرض لأي هزيمة على مدار شهرين بين مارس ومايو، وهي فترة شهدت ثلاثة انتصارات متتالية على ملعب إيلاند رود. وسيسعى فريق دانييل فاركه، الذي يضم الآن هاري ويلسون صاحب الصيت الكبير، إلى الحفاظ على هذا الزخم على أرضه.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن كيفية تأمين تذاكر مباراة ليدز يونايتد ضد برينتفورد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة ليدز يونايتد ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

من المقرر أن تنطلق مباراة ليدز يونايتد ضد برينتفورد في الساعة 2 ظهرًا بتوقيت BST، على ملعب إيلاند رود في ليدز، يوم الأحد 30 أغسطس.

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2
إيلاند رود

كيفية شراء تذاكر مباراة ليدز يونايتد ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا إلى الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بشكل غير قانوني، وبوابات الدخول الرقمية بالكامل، فإن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تخصص التذاكر عبر العملية التالية:

  • حاملو التذاكر الموسمية وحاملو السندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.
  • الأعضاء الرسميون المشتركون مدفوعو الرسوم (نظام القرعة): جرى استبدال الطوابير التقليدية عبر الإنترنت بنظام أسبقية الحجز بأسبقية الوصول بقرعات عشوائية للأعضاء المشتركين مدفوعي الرسوم في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في القرعة.
  • منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.
  • البيع العام: البيع المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجمهور يكاد يكون غير موجود لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر من المنصات الثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليدز يونايتد ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

  • فئات العمر والتخفيضات: تقدم معظم الأندية أسعارًا متدرجة ضمن فئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.
  • تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات مختلفة، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، التي تحمل أعلى الأسعار بالقيمة الاسمية.
  • موقع المقعد: تكون المقاعد المركزية على جانبي الملعب وفي الطبقة السفلية أعلى سعرًا، بينما توفر المقاعد في الطبقة العليا خلف المرميين خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.
  • الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل متفرج عضوية رسمية سارية ومدفوعة في النادي للدخول في قرعات البيع أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا الحد الأقصى الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم تحديد سقف أسعار التذاكر الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، وهي لا تصل فعليًا إلى البيع العام أو قرعات العضوية الأساسية.

الحالة

ليدز

ليدز - المستوى

توتنهام
ت1-1
برايتون
ف1-0
وست هام
خ3-0
WRE
خ2-3
سندرلاند
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
5/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
برينتفورد

برينتفورد - المستوى

مان يونايتد
خ2-1
وست هام
ف3-0
مان سيتي
خ3-0
بالاس
ت2-2
ليفربول
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
7/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

سجل المواجهات المباشرة الأخير

وجهاً لوجه

ليدز يونايتدتعادلبرينتفورد
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ليدز يونايتد
ليدز
2
انتهت
5الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

أخبار الفريقين والقوائم

التشكيلات المحتملة ليدز يونايتد ضد برينتفورد

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ليدز يونايتد
ليدز
التشكيل
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برينتفورد
برينتفورد
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برينتفورد
برينتفورد

المدرب

  • دانييل فاركي

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
بورنموثبورنموثبورنموث
00000000
2
آرسنالآرسنالآرسنال
00000000
3
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
00000000
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
00000000
5
برايتونبرايتونبرايتون
00000000
6
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
00000000
7
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيCOV
00000000
8
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
00000000
9
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
00000000
10
فولهامفولهامفولهام
00000000
11
هال سيتيهال سيتيHUL
00000000
12
إبسويتش تاونإبسويتش تاونIPS
00000000
13
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
00000000
14
ليفربولليفربولليفربول
00000000
15
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
00000000
16
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
00000000
17
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
00000000
18
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
00000000
19
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
00000000
20
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
00000000
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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