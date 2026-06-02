كيفية الحصول على تذاكر لمشاهدة كريستيان بوليسيتش في كأس العالم 2026: تذاكر كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، ومعلومات، والمزيد

تُتيح كأس العالم 2026 للاعبين الذين يرتدون قميص العلم الأمريكي فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل لإلهام الأمة الأمريكية.

عندما أقيمت آخر نسخة من أكبر حدث رياضي على كوكب الأرض في أمريكا الشمالية عام 1994، أصبح لاعبون مثل أليكسي لالاس وإريك وينالدا أسماءً مألوفة لدى الجميع. وبعد مرور 32 عامًا، يأمل كريستيان بوليسيتش وآخرون في أن يكونوا قدوةً للآخرين وأن يعززوا فرص البلدين المضيفين.

ما هو جدول مباريات المجموعات في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية؟

على الرغم من أن كريستيان بوليسيتش سجل 12 هدفًا في تصفيات كأس العالم مع المنتخب الأمريكي، إلا أنه لم يسجل سوى هدف واحد خلال بطولة كأس العالم.

لكن هذا الهدف الوحيد، الذي جاء ضد إيران خلال المباراة الأخيرة للمنتخب الأمريكي في دور المجموعات في كأس العالم 2022 بقطر، كان حاسماً، حيث سمح للولايات المتحدة بالتأهل إلى دور الـ16.

التاريخ المباراة (وقت الانطلاق) المكان التذاكر الجمعة 12 يونيو الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراغواي (6 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) ملعب سوفي (إنجلوود) التذاكر الجمعة 19 يونيو الولايات المتحدة الأمريكية ضد أستراليا (12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ) ملعب لومن (سياتل) التذاكر الخميس 25 يونيو الولايات المتحدة ضد تركيا (7 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) ملعب سوفي (إنجلوود) التذاكر

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافر الأولي الآن إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت حالياً مرحلة بيع التذاكر في اللحظة الأخيرة ، بعد أن انطلقت في الأول من أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على نظام القرعة. حيث تُباع التذاكر حصراً على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً» مع تأكيد فوري. وتُعد هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

كبديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية للتذاكر التي تشتريها.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية؟

تنقسم تذاكر مباريات كأس العالم 2026 إلى الفئات التالية:

الفئة 1: الأغلى، وتقع في الطبقة السفلية من المقاعد.

الأغلى، وتقع في الطبقة السفلية من المقاعد. الفئة 2: تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تشمل الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطابق العلوي، خارج الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطابق العلوي، خارج الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

تقلبت الأسعار خلال مختلف مراحل طرح التذاكر وبيعها. وفيما يلي التقديرات الأولية:

المرحلة نطاق أسعار التذاكر مرحلة المجموعات (باستثناء الدول المضيفة) 60 - 620 دولار مرحلة المجموعات (مباريات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 75 دولار - 2735 دولار دور الـ32 105 - 750 دور الـ16 170 دولار - 980 دولار ربع النهائي 275 دولار - 1,775 دولار نصف النهائي 420 دولار - 3,295 دولار النهائي 2,030 دولار - 7,875 دولار



ما يمكن توقعه من كريستيان بوليسيتش في كأس العالم 2026

على الرغم من أن كريستيان بوليسيتش قد عاش العديد من اللحظات التي لا تُنسى خلال مسيرته مع الأندية، حيث فاز بالعديد من الألقاب مع بوروسيا دورتموند وتشيلسي وميلان، إلا أنه لا يزال ينتظر تحقيق إنجازات كبيرة على الصعيد الدولي.

يبدو أن كريستيان بوليسيتش يقدم أداءً رفيع المستوى على أرض الملعب منذ سنوات عديدة. ظهر لأول مرة مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2016 وهو في سن 17 عامًا، وبذلك أصبح أصغر لاعب أمريكي يشارك في تصفيات كأس العالم.

في سن السابعة والعشرين، لا يزال بوليسيتش، اللاعب الذي يُطلق عليه لقب «كابتن أمريكا»، يمتلك الكثير ليقدمه لكرة القدم ولبلده. ورغم أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تنجح في التأهل إلى كأس العالم 2018، إلا أنها وصلت إلى دور الـ16 في البطولة للمرة الثالثة خلال 12 عامًا في عام 2022، وستسعى هذه المرة إلى تحقيق مسيرة طويلة في البطولة.

في كأس العالم 2022، حصل بوليسيتش، إلى جانب ثلاثة لاعبين آخرين، على ثالث أكبر عدد من جوائز "أفضل لاعب في المباراة" في البطولة، حيث لم يتفوق عليه سوى كيليان مبابي وليونيل ميسي. وبالنظر إلى خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الدور الأول من مرحلة خروج المغلوب، فقد كان ذلك إنجازًا مثيرًا للإعجاب بالنسبة لبوليسيتش، وسيأمل في أن يرتقي إلى مستوى المناسبة على أكبر مسرح مرة أخرى.

أعلنت الولايات المتحدة عن نيتها الجادة عندما عينت مدرب توتنهام هوتسبير وباريس سان جيرمان وتشيلسي السابق، ماوريسيو بوكيتينو، في سبتمبر 2024، وعلى الرغم من بعض الانتكاسات، فإنها تأمل في تحقيق زخم إيجابي هذا الصيف.