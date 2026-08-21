بعد مباراتين متتاليتين خارج الديار مؤخرًا أمام اثنين من الفرق المرشحة للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وهما أرسنال ومانشستر سيتي، سيشعر كوفنتري سيتي بقيادة فرانك لامبارد بارتياح للعودة إلى ملعبه يوم الأحد 13 سبتمبر، حين يواجه برايتون.

وبعد الفوز في 6 من آخر 8 مباريات على أرضه الموسم الماضي، مع تسجيل هدفين على الأقل في كل انتصار من تلك الانتصارات، اعتادت جماهير سكاي بلوز على المباريات الممتعة في ملعب كوفنتري بيلدينج سوسيتي أرينا، وستسارع بحماس إلى شراء التذاكر لمباريات الفريق على أرضه مجددًا. لا تفوت الفرصة واحجز مقعدك اليوم.

وبالطبع، لن يكون برايتون خصمًا سهلًا. فقد انقض نورس فابيان هورتسلر لتحقيق الفوز في اثنتين من ثلاث رحلات خارج أرضه أمام فرق صاعدة حديثًا الموسم الماضي، وسيؤمن بحظوظه في العودة إلى الديار بالنقاط الثلاث من هنا.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة كوفنتري سيتي ضد برايتون آند هوف ألبيون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة كوفنتري سيتي ضد برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يواجه كوفنتري سيتي فريق برايتون آند هوف ألبيون على ملعب كوفنتري بيلدينج سوسيتي أرينا (كوفنتري) يوم الأحد 13 سبتمبر، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة 2 ظهرًا بتوقيت بريطانيا الصيفي.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 4 13 سبتمبر 2026 - 09:00 Coventry Building Society Arena

كيفية شراء تذاكر مباراة كوفنتري سيتي ضد برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباراة الواحدة وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا إلى الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانونية، واعتماد بوابات دخول رقمية بالكامل بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

أعضاء النادي الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الشراء التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائي للأعضاء الرسميين المشتركين برسوم في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل المباراة بأسابيع للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.

البيع العام: يكاد يكون طرح التذاكر للبيع المفتوح أمام عامة الجماهير من غير الأعضاء معدومًا في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كوفنتري سيتي ضد برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية وفئات التخفيض: تقدم معظم الأندية أسعارًا متدرجة ضمن فئات البالغين، والناشئين، وعادة ما يكونون تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والفئات العمرية تختلف من فريق لآخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، التي تفرض أعلى الأسعار الاسمية.

موقع المقعد: تحمل المقاعد الواقعة في منتصف الجهة الطولية السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في المدرجات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

ضرورة العضوية الرسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالسعر الاسمي، تشترط تقريبًا جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أن يحمل كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة سارية من النادي من أجل دخول قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا الحد الأقصى الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم أن الحد الأقصى لتذاكر الجماهير الضيفة يبلغ 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تُعد من الأصعب في الرياضة العالمية من حيث الحصول عليها. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى الذين يملكون أكبر عدد من نقاط الولاء، ولا تكاد تصل مطلقًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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