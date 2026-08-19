كيفية الحصول على تذاكر كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، ومعلومات المباراة، وموعد انطلاقها، والمزيد

يواجه كريستال بالاس اختبارًا افتتاحيًا صعبًا على أرضه في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، عندما يستضيف مانشستر سيتي، الذي أنهى كل موسم من المواسم العشرة الماضية ضمن المراكز الثلاثة الأولى، يوم الجمعة 28 أغسطس على ملعب سيلهرست بارك. ويمكنك حجز التذاكر اليوم لهذه المواجهة الليلية المثيرة.

سيقود بيير ساج فريق كريستال بالاس على أرضه للمرة الأولى منذ توليه المهمة خلفًا لأوليفر جلاسنر الناجح للغاية، وسيأمل في تقديم أداء إيجابي. وبينما مالت بعض المواجهات المباشرة الأخيرة بشكل واضح لمصلحة مانشستر سيتي، فإن كريستال بالاس سيحتفظ أيضًا بذكريات رائعة عن فوزه المفاجئ في ويمبلي، حين توج بكأس الاتحاد الإنجليزي في مايو 2025.

وسيشرف إنزو ماريسكا، المدرب الجديد لمانشستر سيتي، على مباراة في العاصمة للمرة الأولى منذ فترته مدربًا لتشيلسي. وخلال ثلاث مباريات أمام كريستال بالاس في تلك الفترة التي امتدت 18 شهرًا، فشل في إيجاد الوصفة المؤدية إلى الفوز، إذ انتهت كل تلك المواجهات بالتعادل.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تنطلق مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي في الساعة 20:00 بتوقيت BST يوم الجمعة 28 أغسطس، على ملعب سيلهرست بارك في لندن.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2 28 أغسطس 2026 - 15:00 سيلهرست بارك

كيفية شراء تذاكر كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لحجز التذاكر في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانونية، والبوابات الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المدفوعون في النادي (نظام القرعة): تم استبدال الطوابير الإلكترونية التقليدية التي تعتمد على أسبقية الحجز بنظام قرعة عشوائي للأعضاء المدفوعين في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المُعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: يكاد يكون البيع المفتوح للجمهور العام من غير الأعضاء غير موجود في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي حال كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية وفئات الخصم: تقدم معظم الأندية أسعارًا متدرجة لفئات البالغين، والناشئين، الذين يكونون عادة تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والفئات العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات مثل A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبيرة أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، وتكون أسعارها الاسمية هي الأعلى.

موقع المقعد: تحمل المقاعد الوسطية على امتداد جانبي الملعب ومقاعد الدرجات السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر مقاعد الدرجات العلوية خلف المرميين خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالسعر الاسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة وسارية في النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا سقف السعر الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لتذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم أن سعر تذاكر الجماهير الضيفة محدد بسقف 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تُعد من أصعب التذاكر حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وتُباع عادة بشكل حصري لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة العليا الذين يمتلكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، وهي لا تصل عمليًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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