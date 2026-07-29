كيفية الحصول على تذاكر كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

يواجه كريستال بالاس اختبارًا افتتاحيًا صعبًا على أرضه في موسم 2026/27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يلتقي مانشستر سيتي، الذي أنهى كل موسم من المواسم الـ10 الماضية ضمن المراكز الثلاثة الأولى، يوم الجمعة 28 أغسطس على ملعب سيلهرست بارك. ويمكنك حجز التذاكر اليوم لهذه المواجهة المثيرة مساء الجمعة.

سيقود بيير ساج فريق بالاس على أرضه للمرة الأولى منذ أن تولى المسؤولية خلفًا لأوليفر جلاسنر الناجح للغاية، وسيأمل في تقديم أداء إيجابي. وبينما مالت بعض المواجهات المباشرة الأخيرة بشكل واضح لصالح سيتي، فإن كريستال بالاس لا يزال يحتفظ بذكريات جميلة عن فوزه المفاجئ في ويمبلي، عندما توج بكأس الاتحاد الإنجليزي في مايو 2025.

وسيشرف مدرب مانشستر سيتي الجديد، إنزو ماريسكا، على مباراة في العاصمة للمرة الأولى منذ فترته مدربًا لتشيلسي. وفي ثلاث مباريات أمام كريستال بالاس خلال تلك الفترة التي امتدت 18 شهرًا، فشل في إيجاد معادلة الفوز، إذ انتهت كل تلك المواجهات بالتعادل.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تنطلق مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي في الساعة 20:00 بتوقيت BST يوم الجمعة 28 أغسطس، على ملعب سيلهرست بارك في لندن.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2 28 أغسطس 2026 - 15:00 سيلهرست بارك

كيفية شراء تذاكر مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر بوابة التذاكر الرسمية لكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا إلى الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانوني، وبوابات الدخول الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

أعضاء النادي الرسميون المدفوعون «نظام القرعة»: تم استبدال طوابير الإنترنت التقليدية التي تعتمد على أسبقية الحضور بأنظمة قرعة عشوائية للأعضاء المدفوعين في الأندية، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويقوم الأعضاء بالتسجيل خلال فترة محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.

منصات تبادل التذاكر الرسمية «إعادة البيع»: إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المُعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.

البيع العام: تكاد المبيعات المفتوحة للجمهور العام من غير الأعضاء تكون معدومة في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر من المنصات الثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية وفئات الخصم: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا عبر فئات البالغين، والناشئين، عادة تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والفئات العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباراة: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام المنافسين ضمن الستة الأوائل أو الخصوم في الديربي تحت الفئة A، مع أعلى أسعار اسمية.

موقع المقعد: تحمل المقاعد المركزية على الجانبين والمقاعد في الطبقة السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في الطبقة العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات المنزلية بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يحمل كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وفعالة للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف السعري الإلزامي لتذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، وتم تأكيده أيضًا حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم أن تذاكر الجماهير الضيفة محددة بسقف 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها من بين الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، ونادرًا جدًا ما تصل إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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