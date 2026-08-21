هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoكريستال بالاس
سيلهرست بارك
team-logoإبسويتش تاون
Book Crystal Palace vs Ipswich Town Tickets

بمساعدة

كيفية الحصول على تذاكر كريستال بالاس ضد إيبسويتش تاون: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

تسوّق مع جول
التذاكر
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
إبسويتش تاون

كيفية شراء تذاكر مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز بين كريستال بالاس وإيبسويتش تاون، بما في ذلك معلومات المباراة

سيحصل مشجعو كريستال بالاس الذين لم يشاهدوا بعد أيًا من صفقات الصيف الجديدة، مثل تاكيهيرو تومياسو، دوايت ماكنيل، عنان خلايلي وزافيير جوزو، على الفرصة المثالية عندما يواجه كريستال بالاس فريق إيبسويتش تاون على ملعب سيلهرست بارك في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 12 سبتمبر.

ويحتفظ كريستال بالاس بذكريات طيبة من المواجهات الأخيرة أمام إيبسويتش، إذ فاز على فريق سوفولك في كل واحدة من آخر ست مواجهات بينهما، وهي سلسلة تعود إلى عام 1993.

بدأ إيبسويتش الموسم الحالي بشكل قوي، بتحقيقه انتصارين على أرضه في الدوري أمام سندرلاند وفي كأس كاراباو أمام ليستر سيتي، لكنه يدرك أن الموسم ماراثون وليس سباق سرعة، وعليه الحفاظ على تركيزه هذا الموسم.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة كريستال بالاس ضد إيبسويتش تاون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة كريستال بالاس ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة كريستال بالاس ضد إيبسويتش تاون على ملعب سيلهرست بارك (لندن) يوم السبت 12 سبتمبر، ومن المقرر أن تنطلق في الساعة 3 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

crest
الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 4
سيلهرست بارك

كيفية شراء تذاكر مباراة كريستال بالاس ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباراة الواحدة وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر بوابة التذاكر الرسمية الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانوني، وبوابات الدخول الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

  • حاملو التذاكر الموسمية وحاملو السندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموا تذاكرها إلى النادي.
  • أعضاء النادي الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الشراء التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائي للأعضاء المشتركين برسوم في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل المباراة بأسابيع للدخول في القرعة.
  • منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.
  • البيع العام: يكاد يكون الطرح المفتوح لعامة الجمهور من غير الأعضاء غير موجود فعليًا في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كريستال بالاس ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

  • فئات العمر والامتيازات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين، وعادة تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، مع اختلاف نسب الخصومات والفئات العمرية من نادٍ لآخر.
  • تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات مثل A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الأوائل أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، وتحمل أعلى الأسعار الاسمية.
  • موقع المقعد: تكون أسعار المقاعد الوسطى على جانب الملعب وفي الطبقات السفلية أعلى، بينما توفر المقاعد في الطبقات العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.
  • الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على الأرض بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يحمل كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة وفعالة للنادي من أجل دخول قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم أن سقف سعر تذاكر الجماهير الضيفة يبلغ 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها من بين الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى الذين يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، ونادرًا جدًا ما تصل إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

الفورمة

بالاس

بالاس - المستوى

لانس
خ3-0
العلا
ف3-1
فولهام
ف1-2
فرايبورج
خ3-0
إيفرتون
خ2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
5/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
ابسويتش

ابسويتش - المستوى

لوهافر
ف1-0
فاييكانو
ف3-0
أونيون برلين
ف2-4
سندرلاند
ف2-1
LEI
ف3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
13/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

السجل الأخير للمواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

كريستال بالاستعادلإبسويتش تاون
5
0
0
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس badge
كريستال بالاس
بالاس
1
إبسويتش تاون badge
إبسويتش تاون
ابسويتش
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
إبسويتش تاون badge
إبسويتش تاون
ابسويتش
0
كريستال بالاس badge
كريستال بالاس
بالاس
1
انتهت
وديات الأندية
كريستال بالاس badge
كريستال بالاس
بالاس
4
إبسويتش تاون badge
إبسويتش تاون
ابسويتش
2
انتهت
وديات الأندية
إبسويتش تاون badge
إبسويتش تاون
ابسويتش
0
كريستال بالاس badge
كريستال بالاس
بالاس
1
انتهت
كأس رابطة المحترفين
كريستال بالاس badge
كريستال بالاس
بالاس
2
إبسويتش تاون badge
إبسويتش تاون
ابسويتش
1
انتهت
9الأهداف المسجلة3
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة كريستال بالاس ضد إبسويتش تاون

كريستال بالاس crest
كريستال بالاس
بالاس
التشكيل
إبسويتش تاون crest
إبسويتش تاون
ابسويتش
إبسويتش تاون crest
إبسويتش تاون
ابسويتش

المدرب

  • بيير ساج

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
برايتونبرايتونبرايتون
110040+43
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
110030+33
ف
3
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
110030+33
ف
4
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
110020+23
ف
5
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
110020+23
ف
6
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
110032+13
ف
7
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
110021+13
ف
8
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
110021+13
ف
9
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
110010+13
ف
10
ليفربولليفربولليفربول
10102201
ت
11
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
10102201
ت
12
فولهامفولهامفولهام
100123-10
خ
13
بورنموثبورنموثبورنموث
100112-10
خ
14
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
100112-10
خ
15
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
100101-10
خ
16
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
100102-20
خ
17
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
100102-20
خ
18
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
100103-30
خ
19
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
100103-30
خ
20
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
100104-40
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل