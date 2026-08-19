تُسدل الستارة على الجولة الأولى من الموسم الجديد 2026/27 في الدوري الإنجليزي الممتاز بقمة لندنية مرتقبة، إذ يستضيف فولهام جاره في غرب لندن، تشيلسي، على ملعب كرافن كوتيدج يوم الاثنين 24 أغسطس.

وسيدخل تشيلسي المباراة مدعوماً ببعض الصفقات الجديدة اللامعة. فقد وقّع كل من ماكسينس لاكروا، ماركو باليسترا وجيوفاني كويندا مقابل أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني، لكن الصفقة الأبرز بطبيعة الحال كانت التعاقد مع مورجان روجرز، الذي انضم مقابل مبلغ ضخم بلغ 117 مليون جنيه إسترليني قادماً من أستون فيلا.

وربما فقد فولهام خدمات هاري ويلسون وراؤول خيمينيز الهجومية، بعدما سجل كلاهما في الفوز 2-1 على تشيلسي في كرافن كوتيدج في يناير، لكنه ضم اثنين من الأسماء اللافتة من ريال مدريد، هما جونزالو جارسيا وسيزار بالاسيوس، على أمل أن يسببا مشكلات للدفاعات هذا الموسم.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة فولهام ضد تشيلسي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة فولهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تنطلق مباراة فولهام ضد تشيلسي في الساعة 20:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي يوم الاثنين 24 أغسطس، على ملعب كرافن كوتيدج في لندن.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1 24 أغسطس 2026 - 15:00 كرافن كوتيج

كيفية شراء تذاكر مباراة فولهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءاً من تذاكر المباراة الواحدة وصولاً إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بشكل غير قانوني، واعتماد البوابات الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون المدفوعون (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائية للأعضاء المشتركين المدفوعين في الأندية، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.

البيع العام: يكاد يكون البيع المفتوح للجمهور العام من غير الأعضاء غير موجود لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضاً شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فولهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية وفئات الخصم: تقدم معظم الأندية تسعيراً متدرجاً لفئات البالغين، والناشئين، وعادة تحت 18 أو 21 عاماً، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والشرائح العمرية تختلف من فريق لآخر.

تصنيف المباراة: تصنف الأندية المباريات إلى فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو الخصوم في الديربي ضمن الفئة A، وتحمل أعلى الأسعار الاسمية.

موقع المقعد: تحظى المقاعد الوسطية على جانبي الملعب ومقاعد المستويات السفلية بتسعير أعلى، بينما توفر المقاعد في المستويات العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر مباريات الأرض بالسعر الاسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريباً أن يحمل كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وفعالة في النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مددت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رسمياً الحد الأقصى الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهاً إسترلينياً حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم أن الحد الأقصى لسعر تذاكر الجماهير الضيفة هو 30 جنيهاً إسترلينياً، فإنها من بين الأصعب حصولاً عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصرياً لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، ونادراً جداً ما تصل إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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