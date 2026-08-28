كيفية الحصول على تذاكر دوري البطولة الإنجليزية 2026/27: المباريات المقبلة، أسعار التذاكر، المعلومات والمزيد

قد يستحوذ الدوري الإنجليزي الممتاز باستمرار على اهتمام جماهير كرة القدم محليًا وعالميًا، لكن أنظارًا كثيرة تتجه أيضًا إلى مواجهات تشامبيونشيب المليئة بالإثارة، والتي تُقام أسبوعًا بعد أسبوع في مختلف أنحاء إنجلترا (وويلز).

إذا لم تستمتع بعد بما يقدمه دوري الدرجة الأولى التابع لرابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فقد يكون هذا هو التوقيت المثالي لحجز مقاعدك في مباراة مقبلة.

الاهتمام بتشامبيونشيب يواصل النمو سنويًا، وخلال المواسم الثلاثة الماضية على التوالي، تجاوز متوسط الحضور 22,000 متفرج. ويجب التذكير بأنه ثاني أكثر دوريات كرة القدم حضورًا جماهيريًا في أوروبا. ومع توقعات بأن يتجاوز الحضور في استاد لندن الخاص بوست هام 60,000 خلال الموسم الحالي، فإن هذه الأرقام الإجمالية ستحصل على دفعة جديدة مرة أخرى.

وفي وقت أصبحت فيه الدوريات الأوروبية الكبرى شديدة التوقع، وغالبًا ما تهيمن عليها الأندية المدعومة من الدولة أو المملوكة لمليارديرات، يبقى تشامبيونشيب فوضويًا بشكل رائع، كما أن جدول الدوري المرهق المكون من 46 مباراة يختبر عمق القوائم، وقد يؤدي إلى تقلبات كبيرة في المستوى، ما يبقي جدول الترتيب متقلبًا حتى مايو.

يبدو أننا على موعد مع موسم ملحمي آخر، في ظل توهج حلم الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لدى كثير من الجماهير والأندية على حد سواء. دع GOAL يساعدك في التعرف على كل المعلومات المهمة الخاصة بتذاكر تشامبيونشيب، بما في ذلك كيفية شرائها، وأسعارها، والمزيد.

مباريات تشامبيونشيب المقبلة

التاريخ والوقت (محليًا) المباراة الموقع التذاكر الثلاثاء، 1 سبتمبر (7:45 مساءً) شيفيلد يونايتد ضد بولتون واندررز برامال لاين (شيفيلد) التذاكر الثلاثاء، 1 سبتمبر (7:45 مساءً) وست هام يونايتد ضد وولفرهامبتون واندررز استاد لندن (لندن) التذاكر الثلاثاء، 1 سبتمبر (7:45 مساءً) بريستون نورث إند ضد بريستول سيتي ديبديل (بريستون) التذاكر الثلاثاء، 1 سبتمبر (7:45 مساءً) بورتسموث ضد ديربي كاونتي فراتون بارك (بورتسموث) التذاكر الثلاثاء، 1 سبتمبر (8 مساءً) برمنجهام سيتي ضد ساوثهامبتون سانت أندروز @ نايت هيد بارك (برمنجهام) التذاكر الأربعاء، 2 سبتمبر (7:45 مساءً) ميلوول ضد ريكسهام ذا دن (لندن) التذاكر الأربعاء، 2 سبتمبر (7:45 مساءً) كوينز بارك رينجرز ضد كارديف سيتي ملعب MATRADE لوفتوس رود (لندن) التذاكر الأربعاء، 2 سبتمبر (8 مساءً) بيرنلي ضد ميدلسبره تيرف مور (بيرنلي) التذاكر السبت، 5 سبتمبر (3 مساءً) كوينز بارك رينجرز ضد ميدلسبره ملعب MATRADE لوفتوس رود (لندن) التذاكر السبت، 5 سبتمبر (3 مساءً) ميلوول ضد بولتون واندررز ذا دن (لندن) التذاكر السبت، 5 سبتمبر (3 مساءً) بيرنلي ضد بريستول سيتي تيرف مور (بيرنلي) التذاكر السبت، 5 سبتمبر (3 مساءً) شيفيلد يونايتد ضد نورويتش سيتي برامال لاين (شيفيلد) التذاكر السبت، 5 سبتمبر (3 مساءً) وست هام يونايتد ضد ديربي كاونتي استاد لندن (لندن) التذاكر السبت، 5 سبتمبر (8 مساءً) سوانزي سيتي ضد ريكسهام ملعب Swansea.com (سوانزي) التذاكر الأحد، 6 سبتمبر (12 ظهرًا) برمنجهام سيتي ضد وولفرهامبتون واندررز سانت أندروز @ نايت هيد بارك (برمنجهام) التذاكر

كيفية شراء تذاكر تشامبيونشيب 2026/27

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباريات تشامبيونشيب التابعة لرابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم مباشرة من الموقع الرسمي أو شباك التذاكر الخاص بالنادي المستضيف للمباراة. ولا توجد منصة مركزية تابعة لرابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم لبيع تذاكر مباريات الدوري في الموسم العادي.

يجب على جماهير الفريق الضيف شراء التذاكر عبر موقع ناديهم أو شباك التذاكر الخاص به، إذ يحصل النادي على حصة مخصصة من التذاكر لمدرجات الجماهير الضيفة.

تذاكر تشامبيونشيب لا تُطرح كلها دفعة واحدة. وبدلًا من ذلك، تُطرح للبيع تدريجيًا لكل جولة على حدة، وعادة قبل موعد المباراة بين أسبوعين و8 أسابيع، وفق نظام طبقات صارم:

حاملو التذاكر الموسمية وطبقات الأولوية : قبل المباراة بـ6 إلى 8 أسابيع

الأعضاء الرسميون في النادي (عضوية مدفوعة) : قبل المباراة بـ4 إلى 6 أسابيع

الطرح العام للجمهور (إذا تبقت تذاكر) : قبل المباراة بـ2 إلى 4 أسابيع

تضم مواقع كثير من أندية تشامبيونشيب الآن خدمة رسمية لتبادل التذاكر. ويتيح ذلك لحاملي التذاكر الموسمية الذين لا يستطيعون حضور المباراة إعادة بيع مقاعدهم بشكل آمن إلى جماهير أخرى بالسعر الأصلي.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية، مثل Ticombo.

كم تبلغ أسعار تذاكر تشامبيونشيب 2026/27؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية الفردية لمباريات تشامبيونشيب 2026/27 في الموسم العادي عمومًا بين 20 و45 جنيهًا إسترلينيًا للمباريات العادية.

ومع ذلك، فإن المباريات الكبرى مثل الديربيات المحلية أو مواجهات القمة قد ترتفع أسعارها إلى ما بين 50 و70+ جنيهًا إسترلينيًا، بحسب النادي المستضيف.

وبما أن تشامبيونشيب يضم 24 ناديًا مستقلًا، فلا يوجد نظام موحد واحد للتذاكر. إذ تختلف الأسعار والمقاعد وتكوينات الفئات عبر المسابقة.

تابع المواقع الرسمية للأندية قبل الموعد بفترة أقرب للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل Ticombo لمعرفة التوافر الحالي.

ملاعب ومقار مباريات تشامبيونشيب

النادي الملعب والموقع السعة وست هام يونايتد استاد لندن (لندن) 62,500 ميدلسبره ملعب ريفرسايد (ميدلسبره) 35,100 ديربي كاونتي ملعب برايد بارك (ديربي) 33,597 كارديف سيتي ملعب كارديف سيتي (كارديف) 33,000 شيفيلد يونايتد برامال لاين (شيفيلد) 33,000 ساوثهامبتون ملعب سانت ماري (ساوثهامبتون) 32,689 وولفرهامبتون واندررز ملعب مولينيو (وولفرهامبتون) 31,700 بلاكبيرن روفرز إيوود بارك (بلاكبيرن) 31,149 ستوك سيتي ملعب bet365 (ستوك أون ترينت) 30,089 برمنجهام سيتي سانت أندروز @ نايت هيد بارك (برمنجهام) 30,008 بولتون واندررز Toughsheet Community Stadium (هورويتش) 28,723 نورويتش سيتي كارو رود (نورويتش) 27,244 تشارلتون أثليتيك ذا فالي (لندن) 27,111 بريستول سيتي أشتون جيت (بريستول) 27,000 وست بروميتش ألبيون ذا هاوثورنس (وست بروميتش) 26,445 بريستون نورث إند ديبديل (بريستون) 24,525 واتفورد ملعب فيكارج رود (واتفورد) 22,100 بيرنلي تيرف مور (بيرنلي) 21,944 سوانزي سيتي ملعب Swansea.com (سوانزي) 20,750 ميلوول ذا دن (لندن) 20,146 بورتسموث فراتون بارك (بورتسموث) 20,100 كوينز بارك رينجرز MATRADE لوفتوس رود (لندن) 19,161 ريكسهام رايسكورس غراوند (ريكسهام) 10,771 لينكولن سيتي ملعب LNER (لينكولن) 10,430







