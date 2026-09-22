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دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني
team-logoجورجيا
بوريس بايتشادز
team-logoالمجر
Book Georgia vs Hungary Tickets
نيهال أبو زيد
بمساعدة

كيفية الحصول على تذاكر جورجيا ضد المجر: أسعار دوري الأمم الأوروبية للمستوى B، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
جورجيا
المجر
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني

جورجيا تواجه المجر في دوري الأمم الأوروبية، الدرجة الثانية. إليك كيفية حجز تذاكرك

تعود بطولة دوري الأمم الأوروبية بمواجهة قوية، إذ تستضيف جورجيا منتخب المجر على ملعب بوريس بايشادزه دينامو أرينا الشهير في تبليسي. ويواصل المنتخبان التقدم في ترتيب كرة القدم الأوروبية، ما يجعل هذه المواجهة في دور المجموعات محطة مهمة لكلا الفريقين الساعيين إلى حصد نقاط الصعود.

GOAL يقدّم كل التفاصيل اللازمة بشأن معلومات الملعب، وفئات أسعار التذاكر، وخطوات حجز مقاعدك.

متى تنطلق مباراة جورجيا ضد المجر في دوري الأمم الأوروبية B؟

تقام مباراة جورجيا ضد المجر على ملعب بوريس بايشادزه دينامو أرينا في تبليسي، على أن تنطلق في هذه المواجهة ضمن المجموعة الثانية من دوري الأمم الأوروبية B.

أين يمكن شراء تذاكر جورجيا ضد المجر؟

تُطرح التذاكر الرسمية الأساسية مباشرة عبر بوابة بيع التذاكر التابعة للاتحاد الجورجي لكرة القدم، والتي تتولى توزيع التذاكر المعتادة لمباريات المنتخب على أرضه في تبليسي. وينبغي للجماهير إنشاء حساب على البوابة الرسمية مبكراً لضمان الحصول على التذاكر عند فتح باب البيع العام.

إذا نفدت الحصص الأساسية بالكامل أو لم تعد بعض أقسام المقاعد في الملعب متاحة، فإن منصات بيع التذاكر الثانوية مثل Ticombo هي الخيار المناسب إذا كانت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي قد نفدت.

كم تبلغ أسعار تذاكر جورجيا ضد المجر؟

تبدأ أسعار تذاكر المباراة الواحدة العادية على بوابة التذاكر الرسمية من نحو 10 € إلى 30 € لمقاعد الدخول العام داخل ملعب بوريس بايشادزه دينامو أرينا، وذلك بحسب فئة المدرج.

أما في السوق الثانوية مثل Ticombo، فتبدأ أسعار الدخول من حوالي 234 € على المنصات الثانوية عندما تنفد الحصص الأساسية العامة المعتادة.

جورجيا ضد المجر في دوري الأمم الأوروبية B: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة جورجيا والمجر

تدخل جورجيا هذه المباراة بسجل يتضمن انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مبارياتها فوزاً ودياً بنتيجة 2-0 على البحرين في 5 يونيو 2026، بعد تعادل 1-1 مع رومانيا قبل ذلك بثلاثة أيام. وفي وقت سابق من عام 2026، فازت خارج أرضها على ليتوانيا 2-0 وتعادلت 2-2 مع إسرائيل. أما هزيمتها الوحيدة في هذه السلسلة فجاءت أمام بلغاريا في تصفيات كأس العالم في نوفمبر 2025، بنتيجة 2-1، وهي الخسارة التي أنهت مشوارها في التصفيات.

أما المجر، فتملك هي الأخرى سجلاً يضم انتصارين وتعادلاً واحداً وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجها فوزاً ودياً بنتيجة 3-1 على كازاخستان في 9 يونيو 2026، بعدما حققت قبل ذلك بأيام قليلة انتصاراً بنتيجة 2-1 على فنلندا. كما حققت تعادلاً سلبياً مع اليونان في مارس 2026 وفوزاً 1-0 على سلوفينيا ضمن نتائجها الإيجابية الأخيرة. وكانت آخر هزيمة لها بنتيجة 3-2 أمام أيرلندا في تصفيات كأس العالم في نوفمبر 2025.

جورجيا

جورجيا - المستوى

بلغاريا
خ2-1
الكيان العبري
ت2-2
ليتوانيا
ف0-2
رومانيا
ت1-1
البحرين
ف2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
8/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
المجر

المجر - المستوى

إيرلندا
خ2-3
سلوفينيا
ف1-0
اليونان
ت0-0
فنلندا
ف2-1
كازاخستان
ف3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
8/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

جورجيا ضد المجر: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

أحدث مواجهة بين الطرفين كانت في سبتمبر 2001، حين فازت جورجيا على المجر 3-1 في تبليسي ضمن تصفيات كأس العالم التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. أما المباراة الأخرى الوحيدة المسجلة بين المنتخبين فجاءت قبلها بثلاثة أشهر في يونيو 2001، عندما فازت المجر 4-1 على أرضها في التصفيات نفسها. ويملك كل منتخب فوزاً واحداً في المواجهتين المسجلتين.

وجهاً لوجه

جورجياتعادلالمجر
1
0
1
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
جورجيا badge
جورجيا
جورجيا
3
المجر badge
المجر
المجر
1
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
المجر badge
المجر
المجر
4
جورجيا badge
جورجيا
جورجيا
1
انتهت
4الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/2
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/2


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