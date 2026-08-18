يتطلع توتنهام إلى طي صفحة الخوف من الهبوط في الموسم الماضي والانطلاق صعودًا في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة روبرتو دي زيربي. ويُعد تحسين النتائج على أرضه أمرًا ضروريًا، إذ يخوض توتنهام أول ظهور له في الدوري على ملعب توتنهام هوتسبير يوم السبت 29 أغسطس، عندما يواجه نيوكاسل يونايتد.

وبشكل مذهل، انتظر توتنهام حتى المباراة الأخيرة من الموسم ليسجل أول انتصار له على أرضه في عام 2026، لكن ذلك الفوز 1-0 على إيفرتون كان حاسمًا. وسيغفر مشجعو توتنهام آخر موسمين صعبين وينسونهما إذا تمكن فريق دي زيربي من تحقيق انطلاقة سريعة، وإذا نجحت الصفقات الكبيرة، ساندرو تونالي وماتيوس فرنانديز، في الانسجام سريعًا.

هل يستطيع توتنهام تحقيق الفوز على نيوكاسل للمرة الأولى منذ 2023؟ يمكنك معرفة ذلك بنفسك من خلال حجز التذاكر اليوم. دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير ضد نيوكاسل يونايتد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة توتنهام هوتسبير ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

من المقرر أن تنطلق مباراة توتنهام هوتسبير ضد نيوكاسل يونايتد في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي على ملعب توتنهام هوتسبير في لندن، يوم السبت 29 أغسطس.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2 29 أغسطس 2026 - 12:30 ملعب توتنهام هوتسبير

كيفية شراء تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات للتذاكر في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباراة الواحدة وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر بوابة التذاكر الرسمية لكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا إلى الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانونية، والبوابات الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية وسندات الديبنتشر: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون مدفوعو الرسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائية للأعضاء المدفوعي الرسوم في الأندية، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل المباراة بعدة أسابيع للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية للنادي.

البيع العام: يكاد يكون البيع المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجمهور غير موجود في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر من المنصات الثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات العمر والامتيازات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والفئات العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات البارزة ضد المنافسين من الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، وتحمل أعلى الأسعار بالقيمة الاسمية.

موقع المقعد: تحمل المقاعد الوسطية على امتداد جانبي الملعب ومقاعد المدرج السفلي أسعارًا أعلى، بينما توفر مقاعد المدرج العلوي خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يحمل كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة ونشطة في النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا سقف السعر الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لتذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم أن الحد الأقصى لتذاكر الجماهير الضيفة هو 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تُعد من أصعب التذاكر الحصول عليها في الرياضة العالمية. فحصة الجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة العليا الذين يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، وهي لا تصل فعليًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

الحالة

السجل الأخير للمواجهات المباشرة

أخبار الفريقين والقوائم