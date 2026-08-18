يفرك مشجعو تشيلسي أيديهم فرحًا ترقبًا لرؤية مجموعة كاملة من الوجوه الجديدة في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى على أرضهم، إلى جانب مدرب جديد على الخط. وستكون الفرصة الأولى أمامهم يوم الأحد 30 أغسطس، حين يستضيف تشيلسي فريق برايتون آند هوف ألبيون على ملعب ستامفورد بريدج. ويمكنك الانضمام إلى الجماهير المتحمسة من خلال حجز تذاكر المباراة اليوم.

سينزل تشيلسي تشابي ألونسو إلى أرض الملعب مع بعض التعاقدات الجديدة اللامعة. فقد وقع كل من ماكسنس لاكروا، ماركو باليسترا وجيوفاني كويندا مقابل أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني، لكن الصفقة الأبرز بطبيعة الحال كانت التعاقد مع مورجان روجرز، الذي تم شراؤه من أستون فيلا مقابل رسوم ضخمة بلغت 117 مليون جنيه إسترليني.

وسيحتاج تشيلسي إلى أن يكون في أفضل حالاته، إذ سيصل برايتون إلى المدينة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز ذهابًا وإيابًا على تشيلسي في الموسم الماضي، بانتصاره 3-0 على أرضه و3-1 في ستامفورد بريدج.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة تشيلسي ضد برايتون آند هوف ألبيون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة تشيلسي ضد برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

من المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي ضد برايتون آند هوف ألبيون في الساعة 2 ظهرًا بتوقيت BST يوم الأحد 30 أغسطس، على ملعب ستامفورد بريدج في لندن.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2 30 أغسطس 2026 - 09:00 ستامفورد بريدج

كيفية شراء تذاكر مباراة تشيلسي ضد برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر بوابة التذاكر الرسمية لكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا إلى الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانونية، وبوابات الدخول الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

أعضاء النادي الرسميون المدفوعون (نظام الاقتراع): تم استبدال طوابير الشراء التقليدية عبر الإنترنت بنظام سحب عشوائي لأعضاء النادي المدفوعي العضوية (مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership). ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في القرعة.

منصات تبادل التذاكر الرسمية (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في الاقتراع شراء التذاكر المعادة بسعرها الرسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: البيع المفتوح لعموم الجماهير غير الأعضاء يكاد يكون غير موجود بالنسبة إلى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة تشيلسي ضد برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات العمر والامتيازات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو تحت 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والشرائح العمرية تختلف من فريق لآخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات (مثل الفئة A أو B أو C). وتندرج المواجهات الكبرى ضد منافسي الستة الكبار أو الخصوم في الديربي ضمن الفئة A، ما يعني أعلى الأسعار الرسمية.

موقع المقعد: تحمل المقاعد المركزية على جانبي الملعب والمقاعد في الطبقات السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في الطبقات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات المنزلية بسعرها الرسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يحمل كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وفعالة للنادي، من أجل الدخول في اقتراعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف السعري الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لتذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم أن الحد الأقصى لتذاكر الجماهير الضيفة هو 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من أصعب التذاكر الحصول عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئات الأعلى ممن يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، وهي لا تصل فعليًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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