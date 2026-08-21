كيفية الحصول على تذاكر بورنموث ضد برينتفورد: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

سيأمل المشجعون الذين سيحجزون مقاعدهم لمواجهة بورنموث وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب فيتاليتي، يوم السبت 12 سبتمبر، في مشاهدة مباراة مثيرة وحافلة بالأحداث. ويمكنك أنت أيضًا أن تكون هناك من خلال حجز التذاكر اليوم.

قد يكون لدى بورنموث رجل جديد على رأس الجهاز الفني يتمثل في ماركو روز، لكنه سيكون حريصًا على الحفاظ على زخمه على أرضه من الموسم الماضي. وبعد الخسارة الدرامية 3-2 أمام آرسنال على ملعبه في الساحل الجنوبي يوم 3 يناير، ظل بورنموث من دون هزيمة في بقية مشواره على ملعب فيتاليتي.

لكن لن يكون من السهل على بورنموث الحد من خطورة برينتفورد. فبرينتفورد يقدم مستويات هجومية قوية في الآونة الأخيرة. وسجل 11 هدفًا في آخر مباراتين وديتين له قبل الموسم، كما هز الشباك ثلاث مرات أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز وست مرات خارج أرضه أمام برمنغهام في كأس كاراباو.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة بورنموث ضد برينتفورد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة بورنموث ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة بورنموث ضد برينتفورد على ملعب فيتاليتي (بورنموث) يوم السبت 12 سبتمبر، ومن المقرر أن تنطلق في الساعة 3 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 4 12 سبتمبر 2026 - 10:00 فيتاليتي

كيفية شراء تذاكر مباراة بورنموث ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لحجز تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباراة الواحدة وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لبيع التذاكر في السوق السوداء، واعتماد بوابات دخول رقمية بالكامل، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموها إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت، التي كانت تعتمد على أسبقية الحضور، بقرعات عشوائية للأعضاء المشتركين برسوم في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل المباراة بأسابيع للدخول في القرعة.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.

البيع العام: يكاد البيع المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجمهور أن يكون غير موجود في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر من المنصات الثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بورنموث ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية وفئات الخصم: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبيرة أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، وتحمل أعلى الأسعار الاسمية.

موقع المقعد: تحمل المقاعد الواقعة في وسط الجوانب الطولية والصفوف السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في المدرجات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة من حيث الميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالسعر الاسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة وفعالة للدخول في قرعات التذاكر أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا سقف السعر الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لتذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم أن سقف أسعار تذاكر الجماهير الضيفة يبلغ 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من بين الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. إذ إن الحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة العليا الذين يمتلكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، ونادرًا ما تصل إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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