قد يكون لدى بورنموث قائد جديد على مقعد المدير الفني، يتمثل في المدرب السابق لـ RB Leipzig، ماركو روزه، لكنه سيسعى إلى الحفاظ على مستواه المميز على أرضه من الموسم الماضي، عندما يخوض أولى مبارياته على ملعب فيتاليتي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم أمام إيفرتون يوم السبت 29 أغسطس.

والمثير أن بورنموث يخوض حاليًا سلسلة من تسع مباريات متتالية من دون هزيمة على أرضه، وهو رقم يعود إلى 3 يناير، بل إنه قدم أداءً جيدًا حتى في تلك الخسارة، حين سقط 3-2 أمام أرسنال بطل الموسم في النهاية.

في الواقع، خسر بورنموث مرتين فقط في الدوري طوال الموسم على ملعب فيتاليتي. لكن ما قد يثير القلق بالنسبة له، هو أن الفريق الآخر الوحيد الذي هزمه كان إيفرتون. فهل ينجح في الثأر من تلك الهزيمة؟

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة بورنموث ضد إيفرتون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة بورنموث ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

من المقرر أن تنطلق مباراة بورنموث ضد إيفرتون في الساعة 15:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي يوم السبت 29 أغسطس، على ملعب فيتاليتي في بورنموث.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2 29 أغسطس 2026 - 10:00 فيتاليتي

كيفية شراء تذاكر مباراة بورنموث ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات للتذاكر في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، من تذاكر المباريات الفردية إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، ويتم تنظيمها عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانوني، واعتماد البوابات الرقمية بالكامل، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

أعضاء النادي الرسمي المدفوعون (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت التي تعتمد على أسبقية الحضور بأنظمة قرعة عشوائية لأعضاء النادي المدفوعين (مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership). ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل المباراة بأسابيع للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الرسمي من خلال منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.

البيع العام: البيع المفتوح للجمهور العام من غير الأعضاء يكاد يكون غير موجود في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر من منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بورنموث ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات العمر والامتيازات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات (مثل الفئة A أو B أو C). وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، ما يعني أعلى الأسعار الرسمية.

موقع المقعد: تحظى المقاعد الوسطية على الجوانب والمقاعد في الطبقة السفلية بأسعار أعلى، بينما توفر المقاعد في الطبقة العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالسعر الرسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يحمل كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وسارية للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لأسعار تذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم أن سعر تذاكر الجماهير الضيفة محدد بسقف 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من أصعب التذاكر حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، ولا تصل فعليًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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