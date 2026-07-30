يتطلع برايتون آند هوف ألبيون، الذي حقق بشكل مذهل إنهاء الموسم ضمن المراكز الثمانية الأولى في ثلاثة من المواسم الأربعة الماضية، إلى بداية مشرقة في مشواره بالدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، عندما يفرش السجادة الحمراء، أو القرمزية، في ملعب أميكس لاستقبال أستون فيلا يوم الأحد 23 أغسطس.

وسيكون فريق فابيان هورتسلر حريصًا على الثأر من خسارة الموسم الماضي أمام فيلا. والتقى الفريقان في مواجهة مثيرة انتهت بنتيجة 4-3 على الساحل الجنوبي، بعدما عاد الضيوف في النتيجة عقب تقدم النوارس مبكرًا 2-0. كما وضعت هزيمة ديسمبر حدًا لسلسلة برايتون الطويلة من المباريات بلا خسارة على أرضه.

فهل نحن على موعد مع مواجهة أخرى مثيرة للأعصاب في أميكس؟ يمكنك أن تكون في المدرجات لمعرفة ذلك. دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة برايتون ضد أستون فيلا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة برايتون آند هوف ألبيون ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تنطلق مباراة برايتون ضد أستون فيلا في الساعة 14:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي يوم الأحد 23 أغسطس 2026، على ملعب أمريكان إكسبريس كوميونيتي في برايتون.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1 23 أغسطس 2026 - 09:00 فالمر

كيفية شراء تذاكر مباراة برايتون آند هوف ألبيون ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية ووصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر بوابة التذاكر الرسمية لكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا إلى الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانونية، وبوابات الدخول الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون المدفوعون «نظام القرعة»: تم استبدال طوابير الإنترنت التقليدية القائمة على أسبقية الحجز بنظام قرعة عشوائي للأعضاء المدفوعين في الأندية، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر «إعادة البيع»: إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.

البيع العام: البيع المفتوح للجمهور العام غير الأعضاء يكاد يكون غير موجود في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة برايتون آند هوف ألبيون ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية وفئات الخصم: تقدم معظم الأندية أسعارًا متدرجة ضمن فئات البالغين، والناشئين «عادة تحت 18 أو 21 عامًا»، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات البارزة أمام منافسي الستة الكبار أو الخصوم المحليين ضمن الفئة A، مع أعلى الأسعار بالقيمة الاسمية.

موقع المقعد: تحمل المقاعد الوسطية على جانبي الملعب ومقاعد المدرج السفلي أسعارًا أعلى، بينما توفر مقاعد المدرج العلوي خلف المرميين خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة ونشطة في النادي للدخول في القرعة أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا سقف السعر الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لتذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم أن سعر تذاكر الجماهير الضيفة محدد بسقف 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من أصعب التذاكر حصولًا عليها في الرياضة العالمية. إذ إن الحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى الذين يملكون أكبر عدد من نقاط الولاء، ولا تكاد تصل مطلقًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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