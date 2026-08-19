كيفية الحصول على تذاكر برايتون آند هوف ألبيون ضد أستون فيلا: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، ومعلومات المباراة، وموعد انطلاقها، والمزيد

يتطلع برايتون آند هوف ألبيون، الذي حقق بشكل لافت إنهاء الموسم ضمن المراكز الثمانية الأولى في ثلاثة من آخر أربعة مواسم، إلى بداية مشرقة في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، عندما يفرش السجادة الحمراء، أو العنابية، في ملعب أميكس لاستقبال أستون فيلا يوم الأحد 23 أغسطس.

وسيكون فريق فابيان هورتسلر حريصًا على الثأر من خسارته أمام فيلا في الموسم الماضي. والتقى الفريقان في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 4-3 على الساحل الجنوبي، بعدما عاد الضيوف في النتيجة عقب تقدم برايتون مبكرًا 2-0. كما أنهت هزيمة ديسمبر أيضًا سلسلة برايتون الطويلة من دون خسارة على أرضه.

فهل نحن على موعد مع مواجهة أخرى مشوقة على ملعب أميكس؟ يمكنك أن تكون حاضرًا في المدرجات لمعرفة ذلك. دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة برايتون ضد أستون فيلا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة برايتون آند هوف ألبيون ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تنطلق مباراة برايتون ضد أستون فيلا في تمام الساعة 14:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي يوم الأحد 23 أغسطس 2026، على ملعب أمريكان إكسبريس كوميونيتي في برايتون.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1 23 أغسطس 2026 - 09:00 فالمر

كيفية شراء تذاكر مباراة برايتون آند هوف ألبيون ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لحجز التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية ووصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا إلى الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانونية، والبوابات الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر وفق العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموا تذاكرها إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون مدفوعو الرسوم (نظام القرعة): تم استبدال الطوابير الإلكترونية التقليدية التي تعتمد على أسبقية الحجز بنظام قرعة عشوائية للأعضاء الرسميين المشتركين مدفوعي الرسوم في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الاسمي من خلال منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.

البيع العام: يكاد البيع المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجمهور أن يكون غير موجود لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر من منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة برايتون آند هوف ألبيون ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية والامتيازات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين، وعادة تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، مع اختلاف نسب الخصومات والشرائح العمرية من نادٍ إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات مختلفة، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو الخصوم في الديربي ضمن الفئة A، ما يعني أعلى الأسعار الاسمية.

موقع المقعد: تحمل المقاعد المركزية على الجانبين والمقاعد في الطبقات السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في الطبقات العلوية خلف المرميين خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالسعر الاسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة وفعالة في النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا سقف السعر الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لتذاكر الجماهير الضيفة خلال موسم 2026/27، وأكد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم تحديد سعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها من بين الأصعب حصولًا في الرياضة العالمية. إذ تكون الحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى الذين يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، ولا تكاد تصل أبدًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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