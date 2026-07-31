يتطلع برايتون آند هوف ألبيون، الذي حقق بصورة لافتة إنهاء الموسم ضمن المراكز الثمانية الأولى في ثلاثة من المواسم الأربعة الماضية، إلى بداية مشرقة في مشواره بالدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، عندما يفرش السجادة الحمراء، أو العنابية، في ملعب أميكس لاستقبال أستون فيلا يوم الأحد 23 أغسطس.

وسيكون فريق فابيان هورزيلر حريصًا على الثأر من خسارته أمام فيلا في الموسم الماضي. وشهدت مواجهة الفريقين على الساحل الجنوبي إثارة كبيرة انتهت بنتيجة 4-3، بعدما عاد الضيوف في النتيجة إثر تقدم برايتون مبكرًا 2-0. كما وضعت هزيمة ديسمبر حدًا لسلسلة برايتون الطويلة بلا خسارة على أرضه.

فهل نحن على موعد مع مواجهة جديدة تحبس الأنفاس في أميكس؟ يمكنك أن تكون في المدرجات لمعرفة ذلك. دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر مباراة برايتون ضد أستون فيلا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة برايتون آند هوف ألبيون ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تنطلق مباراة برايتون ضد أستون فيلا في الساعة 14:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي، يوم الأحد 23 أغسطس 2026، على ملعب أمريكان إكسبريس كوميونيتي في برايتون.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1 23 أغسطس 2026 - 09:00 فالمر

كيفية شراء تذاكر مباراة برايتون آند هوف ألبيون ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، من تذاكر المباريات الفردية إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بشكل غير قانوني، وبوابات الدخول الرقمية بالكامل بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر من خلال العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية وسندات الديبنتشر: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموا تذاكرها إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون مدفوعو الرسوم (نظام الاقتراع): جرى استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام اقتراع عشوائي للأعضاء الرسميين المشتركين مدفوعي الرسوم في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويقوم الأعضاء بالتسجيل خلال فترة محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في الاقتراع شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: يكاد البيع المفتوح للجمهور العام من غير الأعضاء أن يكون غير موجود لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة برايتون آند هوف ألبيون ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات العمر والخصومات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا عبر فئات البالغين، والناشئين، وعادة تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباراة: تصنّف الأندية المباريات إلى فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى ضد منافسي الستة الأوائل أو خصوم الديربي ضمن الفئة A، وهي الأعلى من حيث الأسعار الاسمية.

موقع المقعد: تحمل المقاعد الوسطية على طول جانبي الملعب ومقاعد الطابق السفلي أسعارًا أعلى، بينما توفر مقاعد الطابق العلوي خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات المنزلية بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يحمل كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة وفعالة في النادي للدخول في اقتراعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

مدّد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا الحد الأقصى الإلزامي لأسعار تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا طوال موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم أن الحد الأقصى لتذاكر الجماهير الضيفة هو 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها من بين الأصعب الحصول عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى أصحاب أكبر عدد من نقاط الولاء، وهي لا تصل فعليًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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