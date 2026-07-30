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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoإيفرتون
هيل ديكينسون
team-logoكريستال بالاس
Book Everton vs Crystal Palace Tickets

ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر إيفرتون ضد كريستال بالاس: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، ومعلومات المباراة، وموعد انطلاقها، والمزيد

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التذاكر
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
كريستال بالاس

تعرّف على كيف يمكنك التوجه إلى هيل ديكنسون لحضور المباراة الافتتاحية لإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

يستهل إيفرتون مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه، في ملعب هيل ديكنسون، يوم السبت 22 أغسطس. وسيكون كريستال بالاس، بقيادة مدربه الجديد بيير ساج، أول منافسي "التوفيز".

المشجعون الذين توافدوا إلى هيل ديكنسون في الموسم الماضي استمتعوا بمواجهات مثيرة للغاية. وتم تسجيل 3 أهداف أو أكثر في كل واحدة من آخر أربع مباريات أُقيمت هناك في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيأمل جمهور إيفرتون في رؤية المزيد من الأمر نفسه خلال الأشهر المقبلة، مع الكثير من الانتصارات على أرضه أيضًا.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تنطلق مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس في الساعة 15:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي يوم السبت 22 أغسطس 2026، على ملعب هيل ديكنسون في ليفربول.

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1
هيل ديكينسون

كيفية شراء تذاكر مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا إلى الطلب العالمي الهائل، وتشريعات مكافحة بيع التذاكر في السوق السوداء، واعتماد بوابات دخول رقمية بنسبة 100%، تقوم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بتخصيص التذاكر عبر العملية التالية:

  • حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.
  • أعضاء النادي الرسميون المدفوعون «نظام القرعة»: تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام سحب عشوائي لأعضاء النادي المدفوعين "على سبيل المثال: Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership". ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل المباراة بأسابيع من أجل دخول القرعة.
  • منصات تبادل التذاكر الرسمية «إعادة البيع»: إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.
  • البيع العام: يكاد البيع المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجماهير يكون غير موجود في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر من منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

  • الفئات العمرية وفئات الخصومات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا لفئات البالغين، والناشئين «عادة تحت 18 عامًا أو 21 عامًا»، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والحدود العمرية تختلف من فريق إلى آخر.
  • تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات "على سبيل المثال: الفئة A أو B أو C". وتندرج المواجهات الكبرى ضد منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، التي تحمل أعلى أسعار بالقيمة الاسمية.
  • موقع المقعد: تحمل المقاعد المركزية على جانبي الملعب ومقاعد الدرجات السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في الدرجات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.
  • الحاجة إلى عضوية رسمية: من أجل شراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وسارية في النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار وتوافر تذاكر الجماهير الضيفة

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا سقف السعر الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لتذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم أن الحد الأقصى لسعر تذاكر الجماهير الضيفة يبلغ 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من أصعب التذاكر في الرياضة العالمية من حيث الحصول عليها. وتكون الحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة العليا الذين يمتلكون أعلى نقاط ولاء، وهي تقريبًا لا تصل أبدًا إلى البيع العام أو قرعات العضوية الأساسية.

الحالة الفنية

إيفرتون

إيفرتون - المستوى

سندرلاند
خ1-3
توتنهام
خ1-0
DUF
ف0-4
BOL
ت0-0
STK
خ1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
5/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
بالاس

بالاس - المستوى

فاييكانو
ف1-0
SWI
ف5-1
BRO
خ3-0
FAM
ف0-0
لانس
خ3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
6/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

السجل الأخير للمواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

إيفرتونتعادلكريستال بالاس
3
2
0
الدوري الإنجليزي الممتاز
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كريستال بالاس
بالاس
2
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إيفرتون
إيفرتون
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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إيفرتون
إيفرتون
2
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كريستال بالاس
بالاس
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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كريستال بالاس
بالاس
1
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إيفرتون
إيفرتون
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون badge
إيفرتون
إيفرتون
2
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كريستال بالاس
بالاس
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون badge
إيفرتون
إيفرتون
1
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كريستال بالاس
بالاس
1
انتهت
9الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا5/5

أخبار الفريقين والقوائم

التشكيلات المحتملة إيفرتون ضد كريستال بالاس

إيفرتون crest
إيفرتون
إيفرتون
التشكيل
كريستال بالاس crest
كريستال بالاس
بالاس
كريستال بالاس crest
كريستال بالاس
بالاس

المدرب

  • ديفيد مويس

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
بورنموثبورنموثبورنموث
00000000
2
آرسنالآرسنالآرسنال
00000000
3
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
00000000
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
00000000
5
برايتونبرايتونبرايتون
00000000
6
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
00000000
7
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيCOV
00000000
8
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
00000000
9
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
00000000
10
فولهامفولهامفولهام
00000000
11
هال سيتيهال سيتيHUL
00000000
12
إبسويتش تاونإبسويتش تاونIPS
00000000
13
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
00000000
14
ليفربولليفربولليفربول
00000000
15
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
00000000
16
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
00000000
17
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
00000000
18
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
00000000
19
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
00000000
20
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
00000000
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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