كيفية الحصول على تذاكر إيبسويتش تاون ضد سندرلاند: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

عاد إيبسويتش تاون مباشرة إلى أرض الأحلام في الدوري الإنجليزي الممتاز من المحاولة الأولى. وهذه المرة، سيأمل في البقاء لفترة أطول، إذ يستهل مشواره في موسم 2026/27 بمواجهة سندرلاند على ملعب بورتمان رود يوم السبت 22 أغسطس.

قد تكون الحقبة الناجحة للغاية لكيران ماكينا في إيبسويتش قد انتهت، لكن جاري أونيل سيسعى إلى البناء على ما تركه المدرب الإيرلندي الشمالي. وأنهى إيبسويتش الموسم الماضي بشكل قوي، بعدما احتل المركز الثاني وحجز بطاقة الصعود المباشر، عقب سلسلة من خمس مباريات من دون هزيمة.

وإذا تمكن إيبسويتش من محاكاة أداء سندرلاند خلال الموسم الماضي، فسيكون أكثر من راضٍ. فقد تجاوز سندرلاند كل التوقعات في عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أنهى الموسم في المركز السابع وضمن مقعدًا في الدوري الأوروبي.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية الحصول على تذاكر مباراة إيبسويتش تاون ضد سندرلاند، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة إيبسويتش تاون ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يستضيف إيبسويتش تاون فريق سندرلاند على ملعب بورتمان رود في إيبسويتش، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة 3 عصرًا بتوقيت بريطانيا الصيفي، يوم السبت 22 أغسطس.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1 22 أغسطس 2026 - 10:00 بورتمان رود

كيفية شراء تذاكر مباراة إيبسويتش تاون ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباراة الواحدة ووصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو عبر شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا إلى الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بشكل غير قانوني، واعتماد بوابات دخول رقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

أعضاء النادي الرسميون المشتركون مقابل رسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت التي تعتمد على أسبقية الحضور بنظام سحب عشوائي لأعضاء النادي المشتركين مقابل رسوم، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في القرعة.

منصات تبادل التذاكر الرسمية (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.

البيع العام: الطرح المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجماهير يكاد يكون غير موجود في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر من منصات ثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إيبسويتش تاون ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المستضيف، وموقع المقعد، وتصنيف المباراة:

فئات العمر والخصومات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين، وعادة ما يكونون تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، مع اختلاف نسب الخصومات والشرائح العمرية من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، وتحمل أعلى الأسعار بالقيمة الاسمية.

موقع المقعد: تحظى المقاعد الوسطى على امتداد جانبي الملعب ومقاعد المستويات السفلية بأسعار أعلى، بينما توفر المقاعد في المستويات العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يحمل كل مشجع عضوية رسمية فعالة ومدفوعة للنادي من أجل دخول القرعة أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم تحديد سعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من بين الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فحصة الجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى الذين يملكون أكبر عدد من نقاط الولاء، وهي لا تصل فعليًا إلى البيع العام أو إلى قرعات العضوية الأساسية.

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