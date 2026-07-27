عاد إيبسويتش تاون مباشرة إلى جنة الدوري الإنجليزي الممتاز من أول محاولة. وهذه المرة، سيأمل في البقاء لفترة أطول، إذ يستهل مشواره في موسم 2026/27 بمواجهة سندرلاند على ملعب بورتمان رود يوم السبت 22 أغسطس.

قد تكون الحقبة الناجحة للغاية لكيران ماكينا في إيبسويتش قد انتهت، لكن جاري أونيل سيهدف إلى البناء على ما تركه المدرب الإيرلندي الشمالي. وأنهى "تراكتور بويز" الموسم الماضي بأفضل صورة، بعدما احتل المركز الثاني وحجز بطاقة الصعود المباشر، عقب سلسلة من خمس مباريات بلا هزيمة.

وإذا تمكن إيبسويتش من محاكاة أداء سندرلاند خلال الموسم الماضي، فسيكون أكثر من راضٍ. فقد فاق سندرلاند كل التوقعات في عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أنهى الموسم في المركز السابع وحجز مقعدًا في الدوري الأوروبي.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر مباراة إيبسويتش تاون ضد سندرلاند، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة إيبسويتش تاون ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يستضيف إيبسويتش تاون فريق سندرلاند على ملعب بورتمان رود في إيبسويتش، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 3 مساءً (BST).

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1 22 أغسطس 2026 - 10:00 بورتمان رود

كيفية شراء تذاكر مباراة إيبسويتش تاون ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات للحصول على تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، ويتم ذلك عبر بوابة التذاكر الرسمية لكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بشكل غير قانوني، واعتماد بوابات دخول رقمية بالكامل بنسبة 100%، توزع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المدفوعون في النادي (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الشراء التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائية للأعضاء المدفوعين في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.

الطرح العام: البيع المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجمهور يكاد يكون غير موجود لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر من منصات ثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إيبسويتش تاون ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير تبعًا للنادي المستضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات العمر والخصومات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين، وعادة تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى ضد منافسي الستة الكبار أو الخصوم في الديربي ضمن الفئة A، التي تفرض أعلى الأسعار بالقيمة الاسمية.

موقع المقعد: تحمل المقاعد الوسطى على جانبي الملعب ومقاعد المستويات السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في المستويات العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر مباريات الفريق على أرضه بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة وفعالة في النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا الحد الأقصى الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم تحديد سعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها من بين الأصعب في الرياضة العالمية من حيث الحصول عليها. إذ إن الحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يملكون أكبر عدد من نقاط الولاء، ولا تصل فعليًا إلى الطرح العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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