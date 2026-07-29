مناسبة كبيرة تنتظر الجماهير يوم الاثنين 31 أغسطس، حين يفرش أستون فيلا السجادة الحمراء أمام آرسنال، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. لا شيء يضاهي مباراة في منتصف الأسبوع تحت الأضواء في فيلا بارك، ويمكنك أن تكون هناك عبر حجز مقاعدك اليوم.

ورغم أن بعض الجماهير ربما كانت تأمل في مهمة بيتية أولى أسهل، فإنه لا ينبغي لها أن تنسى أنه خلال أكثر من 3 سنوات رائعة تحت قيادة أوناي إيمري، فاز فيلا على آرسنال المنافس على اللقب في مناسبتين على ملعب فيلا بارك، وحقق أيضًا الثنائية الشهيرة أمام آرسنال خلال موسم 2023/24.

وكان الفوز 2-1 على آرسنال في فيلا بارك الموسم الماضي واحدًا من أكثر الانتصارات التي لا تُنسى في ذلك الموسم، إذ أشعل هدف إيميليانو بوينديا في الدقيقة 95 فرحة جماهير هولت إند.

فهل نحن على موعد مع كلاسيكية أخرى في فيلا بارك؟ دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة أستون فيلا ضد آرسنال، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة أستون فيلا ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

من المقرر أن تنطلق مباراة أستون فيلا ضد آرسنال في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي يوم الاثنين 31 أغسطس، على ملعب فيلا بارك في برمنغهام.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2 31 أغسطس 2026 - 15:00 فيلا بارك

كيفية شراء تذاكر مباراة أستون فيلا ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر خيارات متعددة لتذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، من تذاكر المباريات الفردية إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر بوابة التذاكر الرسمية لكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانونية، واعتماد بوابات دخول رقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائية للأعضاء المشتركين برسوم في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل المباراة بأسابيع للدخول في السحب.

منصات تبادل التذاكر الرسمية (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: البيع المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجماهير يكاد يكون غير موجود لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أستون فيلا ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المستضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية والتخفيضات: تقدم معظم الأندية أسعارًا متدرجة ضمن فئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والفئات العمرية تختلف من نادٍ إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات مختلفة، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الأوائل أو الخصوم في الديربي ضمن الفئة A، وتكون أسعارها الاسمية الأعلى.

موقع المقعد: تحمل المقاعد الوسطية على جانبي الملعب ومقاعد الدرجات السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر مقاعد الدرجات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات البيتية بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يحمل كل مشجع عضوية رسمية سارية ومدفوعة من النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم تحديد تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تُعد من أصعب التذاكر حصولًا في الرياضة العالمية. إذ إن الحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة العليا ممن يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، وهي تكاد لا تصل أبدًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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