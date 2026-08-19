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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoآرسنال
ملعب الإمارات
team-logoكوفينتري سيتي
Book Arsenal vs Coventry City Tickets

ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر أرسنال ضد كوفنتري سيتي: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

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التذاكر
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
كوفينتري سيتي

كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر المباراة الافتتاحية لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز

تنطلق منافسات موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27 بقوة على ملعب الإمارات يوم الجمعة 21 أغسطس، حين يواجه أرسنال، حامل اللقب الحالي، الصاعد حديثًا كوفنتري سيتي.

وبعد أن نجح أخيرًا في حسم اللقب إثر احتلاله المركز الثاني في ثلاثة مواسم متتالية، يتطلع أرسنال الآن إلى الحفاظ على زخمه، وهو يحاول الدفاع عن اللقب بنجاح للمرة الأولى منذ 1935.

سجل أرسنال 10 أهداف في آخر مواجهتين له أمام كوفنتري، وستأمل جماهير الريدز أن يبدأ رجال أرتيتا بقوة على أرضهم. ويمكنك أن تكون حاضرًا لمتابعة افتتاح الموسم عبر حجز التذاكر اليوم.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة أرسنال ضد كوفنتري سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة أرسنال ضد كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يستضيف أرسنال فريق كوفنتري سيتي على ملعب الإمارات في شمال لندن، على أن تنطلق المباراة في الساعة 8 مساءً بتوقيت BST يوم الجمعة 21 أغسطس.

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1
ملعب الإمارات

كيفية شراء تذاكر مباراة أرسنال ضد كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر خيارات متعددة لتذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية ووصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا إلى الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بشكل غير قانوني، والبوابات الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

  • حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموا تذاكرها إلى النادي.
  • أعضاء النادي الرسميون المدفوعون (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائية لأعضاء النادي المدفوعي العضوية، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.
  • منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الاسمي عبر Ticket Exchange الرسمي الخاص بالنادي.
  • البيع العام: يكاد البيع المفتوح للجمهور العام من غير الأعضاء أن يكون غير موجود لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة أرسنال ضد كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المستضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

  • الفئات العمرية وفئات الخصم: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والفئات العمرية تختلف من فريق إلى آخر.
  • تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات مختلفة، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو خصوم الديربي ضمن الفئة A، التي تأتي بأعلى أسعار اسمية.
  • موقع المقعد: تحمل المقاعد الوسطية على جانبي الملعب وفي المدرجات السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في المدرجات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.
  • الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات المنزلية بالسعر الاسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يحمل كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وفعالة للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا الحد الأقصى الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لأسعار تذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم أن الحد الأقصى لتذاكر الجماهير الضيفة يبلغ 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من أصعب التذاكر في الرياضة العالمية من حيث الحصول عليها. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يمتلكون أكبر عدد من نقاط الولاء، ولا تصل تقريبًا أبدًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

الحالة

آرسنال

آرسنال - المستوى

جيرونا
ف1-4
بيتيس
خ1-3
دورتموند
ف2-3
كومو
ف1-1
مان سيتي
ف3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
11/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
COV

COV - المستوى

WRE
ف3-1
WAT
ف0-4
NOR
ت0-0
إسبانيول
ف3-1
موناكو
ف2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
12/2
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

السجل الأخير للمواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

آرسنالتعادلكوفينتري سيتي
5
0
0
كأس الاتحاد الإنجليزي
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
4
كوفينتري سيتي badge
كوفينتري سيتي
COV
0
انتهت
كأس رابطة المحترفين
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
6
كوفينتري سيتي badge
كوفينتري سيتي
COV
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
كوفينتري سيتي badge
كوفينتري سيتي
COV
0
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
2
كوفينتري سيتي badge
كوفينتري سيتي
COV
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
3
كوفينتري سيتي badge
كوفينتري سيتي
COV
0
انتهت
16الأهداف المسجلة2
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

أخبار الفريقين والتشكيلات

التشكيلات المحتملة آرسنال ضد كوفينتري سيتي

4-3-3
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
التشكيل
كوفينتري سيتي crest
كوفينتري سيتي
COV
4-3-3
1دافيد رايا33ريكاردو كالافيوري4بين وايت3كريستيان موسكيرا6جابرييل41ديكلان رايس8مارتين أوديجارد49مايلز لويس سكيلي29كاي هافرتيس20نوني مادويكي17كريستوس تزوليس19كارل راشورث27ميلان فان إيويك4B. Thomas5أوريل أميندا3J. Dasilva29فيكتور تورب36كاليب يرينكي6M. Grimes9إليس سيمز23براندون توماس أسانتي18لوم تشاونا
كوفينتري سيتي crest
كوفينتري سيتي
COV
4-3-3
آرسنال

التشكيلة الأساسية

كوفينتري سيتي

المدرب

  • ميكيل آرتيتا
  • فرانك لامبارد

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
بورنموثبورنموثبورنموث
00000000
2
آرسنالآرسنالآرسنال
00000000
3
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
00000000
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
00000000
5
برايتونبرايتونبرايتون
00000000
6
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
00000000
7
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيCOV
00000000
8
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
00000000
9
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
00000000
10
فولهامفولهامفولهام
00000000
11
هال سيتيهال سيتيHUL
00000000
12
إبسويتش تاونإبسويتش تاونIPS
00000000
13
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
00000000
14
ليفربولليفربولليفربول
00000000
15
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
00000000
16
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
00000000
17
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
00000000
18
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
00000000
19
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
00000000
20
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
00000000
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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