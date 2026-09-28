تشهد دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهة مثيرة، إذ يستضيف عملاق الإمارات الوصل نظيره الأهلي السعودي، صاحب الثقل الكبير. ويدخل الفريقان هذه المواجهة القارية بتاريخ عريق وكوكبة من النجوم، ما يعد بصراع قوي على أرضية الملعب.

وشهدت المواجهات السابقة بين هذين العملاقين من غرب آسيا كرة قدم درامية، ما جعل الطلب على التذاكر مرتفعًا للغاية بين الجماهير في مختلف أنحاء منطقة الخليج.

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متى تنطلق مباراة الوصل ضد الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

لا تتوفر حاليًا معلومات رسمية عن بث هذه المباراة. عُد مجددًا قبل موعد انطلاق اللقاء للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر بعد تأكيدها.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 2 12 أكتوبر 2026 - 12:00

أين يمكن شراء تذاكر الوصل الإماراتي ضد الأهلي السعودي؟

تُطرح تذاكر المباراة الرسمية مباشرة عبر البوابة الأساسية لبيع التذاكر التابعة للنادي المستضيف، Platinumlist UAE. ويمكن للجماهير التسجيل وشراء تذاكر الدخول العام عبر القناة الرسمية بمجرد فتح باب البيع.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على المواقع الرسمية، فإن GrintaHub هو خيارك المناسب. ويوفر السوق الثانوي خيارات للمشجعين الراغبين في الحضور بعد نفاد التخصيصات الأولية.

كم تبلغ أسعار تذاكر الوصل الإماراتي ضد الأهلي السعودي؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على منصة البيع الرسمية من 30 ريالًا سعوديًا لمقاعد الدخول العام، بينما قد تصل الفئات الأعلى طلبًا والأقرب إلى أرضية الملعب إلى 150 ريالًا سعوديًا أو أكثر.

وفي الأسواق الثانوية مثل GrintaHub، تبدأ أسعار التذاكر عادة من نحو 100 ريال سعودي بحسب فئة المقعد ومدى التوفر.

الوصل ضد الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الوصل والأهلي

يدخل الوصل هذه المباراة بسجل حديث متباين، إذ حقق انتصارين وتعادل مرة واحدة وخسر مرتين في آخر خمس مباريات. وكانت أحدث نتائجه الخسارة 2-1 أمام القادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة، كما خسر 1-0 أمام شباب الأهلي دبي في دوري الخليج العربي. وعلى الجانب الإيجابي، سجل خمسة أهداف في شباك خورفكان خلال الفوز 5-2، كما انتصر 3-0 خارج أرضه على كلباء، ما يؤكد امتلاكه خطورة هجومية حقيقية عندما يكون في أفضل حالاته.

أما آخر خمس مباريات للأهلي فتعكس قصة مشابهة من عدم الثبات. فقد حقق فريق Pusic انتصارين وتعادل مرة واحدة وخسر مرتين، وكان آخر ظهور له بالخسارة 2-1 أمام ماميلودي صن داونز في كأس الإنتركونتيننتال. وتعادل 1-1 مع باختاكور طشقند في دوري أبطال آسيا للنخبة، وتلقى خسارة 3-2 أمام القادسية في الدوري السعودي للمحترفين، لكنه حقق أيضًا فوزًا كبيرًا 5-0 على الرياض. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل الأهلي 12 هدفًا، ما يبرز قوته الهجومية.

الوصل ضد الأهلي: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

التقى الناديان مرة واحدة في سجل المواجهات المباشرة المتاح، وفاز الأهلي 2-0 خارج أرضه على الوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة في سبتمبر 2024. وتمنح هذه النتيجة الفريق السعودي أفضلية معنوية من المواجهة الوحيدة السابقة المسجلة، وسيكون الوصل مصممًا على تحقيق نتيجة مختلفة هذه المرة.







