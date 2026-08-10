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دوري أدنوك للمحترفين
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Book Al-Wahda vs Ajman Tickets
نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر الوحدة ضد عجمان: أسعار أدنوك، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
عجمان

الوحدة يواجه عجمان في دوري الخليج العربي.. إليكم كيفية حجز تذاكركم

يستضيف نادي الوحدة نظيره عجمان في مباراة حاسمة ضمن دوري المحترفين الإماراتي على استاد آل نهيان. ويبحث الفريقان بشدة عن النقاط، ما يعد بمواجهة عالية المخاطر بين أحد الفرق الطامحة للقب من أبوظبي وفريق عجمان الخطير.

GOAL لديها كل المعلومات التي تحتاج إليها لحجز تذاكر مباراة نادي الوحدة ضد عجمان الآن، بما في ذلك موعد انطلاق المباراة، وأسعار التذاكر، وأفضل طريقة للشراء عبر الإنترنت.

متى تنطلق مباراة الوحدة ضد عجمان في دوري الخليج العربي؟

كيفية شراء تذاكر مباراة الوحدة ضد عجمان في دوري الخليج العربي

يعد تأمين دخولك لمشاهدة نادي الوحدة أمام عجمان أمراً سهلاً عند استخدام بوابات التذاكر الرقمية الرسمية. وتعد منصة Platinumlist الإلكترونية الخيار الأساسي لشراء تذاكر يوم المباراة، إذ توفر عملية حجز سلسة وموثوقة لجميع جماهير كرة القدم المحلية.

  • الشريك الرقمي الرسمي:Platinumlist هي المنصة الأساسية لشراء تذاكر الدخول العام والمقاعد بحسب الفئات.
  • شبابيك التذاكر في الملعب: رغم وجود عدد محدود من شبابيك التذاكر الفعلية في الملعب أيام المباريات، فإن الشراء عبر الإنترنت قبل الحدث موصى به بشدة لتجنب الطوابير الطويلة أو نفاد التذاكر بشكل مفاجئ.
  • رابط الشراء الأساسي: يمكنك تأمين دخولك مباشرة من خلال زيارة الصفحة الرسمية لتذاكر مباراة نادي الوحدة ضد عجمان على Platinumlist.

يضمن الحجز عبر الإنترنت استلام التذكرة على الهاتف المحمول فوراً، ما يتيح دخولاً رقمياً سلساً عبر مسح الهاتف الذكي عند بوابات الملعب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الوحدة ضد عجمان في دوري الخليج العربي؟

يعد حضور مباراة في دوري المحترفين الإماراتي واحدة من أكثر التجارب الرياضية الحية سهولة من حيث الوصول وملاءمة للميزانية في المنطقة. وفي هذه المباراة، تبقى أسعار الدخول العام موحدة وميسورة للغاية في مدرجات أصحاب الأرض والضيوف:

  • جماهير أصحاب الأرض (الأقسام S11–S14): 20.00 درهماً إماراتياً
  • جماهير الفريق الضيف (القسم S18): 20.00 درهماً إماراتياً

ومع تحديد جميع تذاكر الدخول العام بسعر 20.00 درهماً إماراتياً، تحصل الجماهير على قيمة رائعة بغض النظر عن المكان الذي تختاره للجلوس. وتنفد المقاعد في الأقسام بسرعة، لذا يوصى بحجز مقعدك مبكراً عبر Platinumlist لضمان مكانك في المدرجات.

الوحدة ضد عجمان في دوري الخليج العربي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الوحدة وعجمان

الوحدة

الوحدة - المستوى

الاتحاد
خ1-0
الشارقة
ف0-2
الوصل
خ2-3
ALK
ت1-1
ALD
خ1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
5/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
AJM

AJM - المستوى

ALD
ف0-1
ALJ
ت1-1
DAL
ف0-2
ALN
ت2-2
AKH
خ1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
6/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

الوحدة ضد عجمان: سجل المواجهات المباشرة الأخير

وجهاً لوجه

الوحدةتعادلعجمان
3
0
2
دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة badge
الوحدة
الوحدة
2
عجمان badge
عجمان
AJM
0
انتهت
دوري أدنوك للمحترفين
عجمان badge
عجمان
AJM
0
الوحدة badge
الوحدة
الوحدة
2
انتهت
دوري أدنوك للمحترفين
عجمان badge
عجمان
AJM
4
الوحدة badge
الوحدة
الوحدة
3
انتهت
دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة badge
الوحدة
الوحدة
1
عجمان badge
عجمان
AJM
0
انتهت
دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة badge
الوحدة
الوحدة
1
عجمان badge
عجمان
AJM
2
انتهت
9الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب الوحدة وعجمان

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
عجمانعجمانAJM
00000000
2
إتحاد كلباءإتحاد كلباءALI
00000000
3
العينالعينالعين
00000000
4
الظفرةالظفرةALD
00000000
5
الجزيرةالجزيرةALJ
00000000
6
النصرالنصرALN
00000000
7
الوحدةالوحدةالوحدة
00000000
8
الوصلالوصلالوصل
00000000
9
بني ياسبني ياسBAY
00000000
10
حتاحتاHAT
00000000
11
خورفكانخورفكانALK
00000000
12
شباب أهلي دبيشباب أهلي دبيشباب الأهلي
00000000
13
الشارقةالشارقةالشارقة
00000000
14
يونايتديونايتدUFC
00000000
AFC Champions League
كأس آسيا
هبوط


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