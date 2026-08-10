يفتتح النصر دبي مشواره في دوري المحترفين الإماراتي 2026/27 على أرضه أمام اتحاد كلباء يوم الجمعة 14 أغسطس 2026، والتذاكر مطروحة للبيع الآن للمواجهة الافتتاحية للموسم على استاد آل مكتوم. وتُعد هذه أول مباراة رسمية في الموسم الجديد لكلا الفريقين، كما تمثل فرصة للجماهير لمشاهدة النصر، أقدم نادٍ في الإمارات، وهو يدشن حملته على أرضه.

GOAL لديها كل المعلومات التي تحتاج إليها لحجز تذاكر النصر ضد كلباء الآن، بما في ذلك موعد انطلاق المباراة، وأسعار التذاكر، وأفضل طريقة للشراء عبر الإنترنت.

متى تنطلق مباراة النصر ضد اتحاد كلباء في الدوري الخليجي العربي؟

دوري أدنوك للمحترفين - الجولة 1 14 أغسطس 2026 - 10:10

كيف تشتري تذاكر مباراة النصر ضد اتحاد كلباء في الدوري الخليجي العربي؟

تذاكر مباراة النصر ضد كلباء متاحة الآن للشراء عبر الإنترنت من خلال Platinumlist، المنصة الرسمية لبيع التذاكر الخاصة بهذه المباراة. ويعد الشراء المسبق عبر الإنترنت الطريقة الأسهل والأكثر موثوقية لضمان مقعدك.

Platinumlist توفر تأكيدًا فوريًا وخيارات متعددة لفئات المقاعد، بما في ذلك خيار الدخول العام Casual Ticket Office.

يمكن أيضًا شراء التذاكر من شباك التذاكر في استاد آل مكتوم يوم المباراة، حسب التوافر.

وباعتبارها المباراة الافتتاحية للموسم الجديد، فمن المتوقع أن يكون الإقبال جيدًا، لذا يُنصح بالشراء قبل يوم المباراة لضمان المقعد المفضل.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة النصر ضد اتحاد كلباء في الدوري الخليجي العربي؟

تُعد تذاكر مباراة النصر ضد كلباء من بين الخيارات الأكثر affordable لمشاهدة كرة القدم الحية في دبي، إذ تبدأ أسعار مدرجات أصحاب الأرض من 20 درهمًا إماراتيًا فقط، ما يجعلها خيارًا سهلًا لقضاء يوم مباراة.

Al Nasr Blues (الفئة 3): بدءًا من 20 درهمًا إماراتيًا ، وهي أرخص فئة دخول عام في مدرجات أصحاب الأرض.

Al Nasr Victory (الفئة 2): 30 درهمًا إماراتيًا ، وتشمل الأقسام 14 و15 و16.

Premium A: 50 درهمًا إماراتيًا ، لمقاعد مرتفعة أقرب إلى خط المنتصف.

Al Nasr Loyals: 250 درهمًا إماراتيًا ، وهي أعلى فئة في مدرجات أصحاب الأرض وتوفر أفضل زوايا رؤية في الملعب.

يمكن لجماهير الفريق الضيف في الفئة 3 (القسم 19) توقع تذاكر تبدأ من 20 درهمًا إماراتيًا .

كانت عدة فئات تُباع بسرعة بالفعل على صفحة الحجز الرسمية، لذا يُنصح بالشراء المبكر للراغبين في مقعد محدد. ولأرخص طريقة ممكنة للدخول، فإن Al Nasr Blues (الفئة 3) بسعر 20 درهمًا إماراتيًا تمثل أفضل نقطة دخول من حيث القيمة لهذه المباراة.

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