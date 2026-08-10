كيفية الحصول على تذاكر الظفرة ضد نادي الشارقة الثقافي: أسعار أدنوك، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يستضيف نادي الظفرة نظيره الشارقة في مواجهة ضمن الجولة الافتتاحية من دوري المحترفين الإماراتي على استاد حمدان بن زايد في مدينة زايد. وعانى الظفرة من موسم صعب في 2025/26، وسيكون متعطشًا لبداية قوية، في حين يصل الشارقة، المنظم جيدًا، وهو يتطلع إلى بناء زخم مبكر خارج أرضه.

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متى تنطلق مباراة الظفرة ضد الشارقة في دوري الخليج العربي؟

دوري أدنوك للمحترفين - الجولة 1 15 أغسطس 2026 - 10:10

كيف تشتري تذاكر مباراة الظفرة ضد الشارقة في دوري الخليج العربي؟

حجز دخولك لمشاهدة مواجهة نادي الظفرة أمام نادي الشارقة يُعد أمرًا بسيطًا عند استخدام بوابات التذاكر الرقمية الرسمية. وتُعد المنصة الإلكترونية الأساسية لشراء تذاكر يوم المباراة هي Platinumlist، التي توفر عملية شراء سلسة وموثوقة لجميع جماهير كرة القدم المحلية.

الشريك الرقمي الرسمي: تُعد Platinumlist المنصة الأساسية لشراء تذاكر الدخول العام والمقاعد الخاصة بكل فئة. شبابيك التذاكر في الملعب: رغم وجود عدد محدود من شبابيك التذاكر الفعلية في الملعب أيام المباريات، فإن الشراء عبر الإنترنت قبل الحدث موصى به بشدة لتجنب الطوابير الطويلة أو نفاد التذاكر المفاجئ. رابط الشراء الأساسي: يمكنك حجز دخولك مباشرة من خلال زيارة الصفحة الرسمية لتذاكر مباراة الظفرة ضد الشارقة على Platinumlist.

يضمن الحجز عبر الإنترنت استلام التذكرة على الهاتف المحمول فورًا، ما يتيح دخولًا رقميًا سلسًا عبر مسح الهاتف الذكي عند بوابات الملعب الدوارة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الظفرة ضد الشارقة في دوري الخليج العربي؟

يُعد حضور مباراة في دوري المحترفين الإماراتي واحدة من أكثر التجارب الرياضية الحية سهولة ومناسبة من حيث التكلفة في المنطقة. وفي هذه المباراة، تظل أسعار الدخول العام موحدة وميسورة للغاية عبر مدرجات أصحاب الأرض والضيوف:

جماهير أصحاب الأرض (الفئة 2، القسم 18): 20 درهمًا إماراتيًا

جماهير الفريق الضيف (الفئة 2، القسم 15): 20 درهمًا إماراتيًا

باقات الضيافة VIP وVVIP متاحة أيضًا للجماهير الراغبة في خدمات الطعام والمقاعد المميزة، رغم أن مخصصات VVIP لهذه المباراة ليست مطروحة للبيع حاليًا.

ومع تحديد سعر تذاكر الدخول العام عند 20 درهمًا إماراتيًا لكلا الطرفين من الجماهير، فإن هذه المباراة تقدم قيمة رائعة بغض النظر عن المكان الذي تختار الجلوس فيه. كما أن الأقسام تُباع بسرعة، لذا يُنصح بحجز مقعدك مبكرًا عبر Platinumlist لضمان مكانك في المدرجات.

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