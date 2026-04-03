كيفت يشعر بقلق بالغ إزاء خط واحد في المنتخب الهولندي

ينظر ويم كيفت بإعجاب كبير إلى فرنسا في الفترة التي تسبق كأس العالم. يرى كاتب العمود في صحيفة «دي تيليغراف» فرقًا كبيرًا بين خط الهجوم في المنتخب الفرنسي والمنتخب الهولندي.

كيفت من المعجبين بأسلوب اللعب الهجومي لباريس سان جيرمان. "تلاحظ الجودة الإضافية في المنتخب الفرنسي أيضًا. فهناك، إلى جانب ديمبيلي ودوي، كيليان مبابي وهوجو إكيتيكي كمهاجمين"، هكذا يعدد المهاجم السابق بعض الأسماء الكبيرة.

المحلل من هارلم يشرك منتخب هولندا مباشرة في النقاش: "إذا قارنت ذلك بمهاجمي منتخبنا الوطني، عليك أن تأمل أن يكون الجميع في أفضل حالة بدنية في كأس العالم ليتمكنوا من مواجهة قوة هذا النوع من المهاجمين."

"مع كودي جاكبو، لدينا ضمان على الجانب الأيسر، لكن مقارنة بالدول الكبرى، فإننا نفتقر إلى الجودة الخالصة في الهجوم"، يعرب كيفت عن قلقه بشأن المنتخب الهولندي، قبل أكثر من شهرين من انطلاق كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

يتساءل كيفت بشكل خاص عما إذا كان دونييل مالين قادراً على إحداث فرق على المستوى الدولي هذا الصيف. "إنه يقدم أداءً جيداً في الدوري الإيطالي، لكن في ذلك البلد لا يوجد الكثير في الوقت الحالي."

ويشير متابع كرة القدم هذا إلى الفشل الدرامي في التأهل لكأس العالم من قبل فريق جينارو جاتوزو الذي استقال الآن. "أنتجت إيطاليا لاعبين رائعين. أليساندرو ديل بييرو، جيانلوكا فيالي، روبرتو باجيو، روبرتو مانشيني، يمكن ذكر الكثير منهم. الآن هناك جيل يفتقر إلى المواهب الكبيرة."

من وجهة نظر كيفت، أنفقت أندية مثل ميلان ويوفنتوس أموالاً طائلة على اللاعبين الأجانب. "لم يشتروا سوى الأسماء الكبيرة، وكان ذلك على حساب شبابهم المحليين. والآن، بعد أن حدث نزوح للاعبين الكبار إلى إنجلترا وإسبانيا، أدرك الناس أنهم أضاعوا الفرصة."