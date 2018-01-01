كيسي وباكايوكو يعودان لصفوف ميلان قبل مواجهة فروزينوني

جاتوزو يكشف قائمة ميلان التي ستواجه فروزينوني في الجولة المقبلة بالكالتشيو

فيسبوك تويتر محمد عماد

​استدعى جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق ميلان 23 لاعبًا لمواجهة فروزينوني في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

وشهدت القائمة عودة كلًا من فرانك كيسي وتيموي باكايوكو بعد الإيقاف، بينما استمر غياب سوسو بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

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وشملت القائمة الأسماء الآتية:

حراسة المرمى: أ. دوناروما، جوانليدجي دوناروما، بيبي رينا

الدفاع: أباتي، كالابيرا، كونتي، لاكسالت، موساكيو، ر. رودريجيز، رومانيولي، سيميتش، كريستان زاباتا.

خط الوسط: باكايوكو، كيسي، ماوري، مونتوليفو، توراسي.

الهجوم: كالهانجولو، كاستيليجو، كوتروني، خليلوفيتش، هيجواين، تسادجوت.

يشار إلى أن ميلان يحتل حاليًا المركز الخامس في ترتيب الجدول الإيطالي "الكالتشيو"برصيد 27 نقطة، بفارق اثنتي عشرة نقطة عن المتصدر يوفنتوس، حيث أنه فاز في سبع مباريات وتعادل في ستة وخسر في أربعة مباريات حتى الآن.