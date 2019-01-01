عقبة وحيدة تعطل انتقال كيسي إلى موناكو

اللاعب الإيفواري خارج مخططات جيامباولو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير إعلامية إيطالية أن ميلان وموناكو توصلا لاتفاق لانتقال الدولي الإيفواري فرانك كيسي لصفوف فريق الإمارة الفرنسية.

ولا يدخل كيسي ضمن مخططات مدرب ميلان ماركو جيامباولو حسبما أظهرت الحصص التدريبية للروسونيري الأخيرة.

وقالت "ليكيب" إن الفريقان اتفقا على صفقة في حدود 25 مليون يورو ستدفع نظير انتقال متوسط الميدان لموناكو.

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وأشار التقرير أن العقبة الوحيدة المتبقية هي إقناع كيسي بالانتقال لصفوف موناكو وترك ميلان بعد سابق رفضه لعروض.

ورفض كيسي، بحسب تقارير، في وقت سابق الانتقال لصفوف وولفرهامبتون، والذي كان قد تقدم بعرض مشابه لميلان.

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وانضم كيسي إلى صفوف ميلان في 2017 على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء من صفوف أتالانتا.