كيروش يكشف عن سبب استبعاد خاميس مع كولومبيا

نجم ريال مدريد لن يتواجد مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الحالية

لم يتم استدعاء النجم الكولومبي خاميس رودريجيز إلى قائمة منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر الحالي وذلك من أجل راحة اللعب بعد فترة صعبة مع فريقه ريال مدريد.

ومن جانب بعض الصحف فقد أكدت أن عدم تواجد خاميس في التشكيل عائد لقراره وأنه قد أخبر المدرب كارلوس كيروش بذلك.

ومن جانب المدرب الإسباني قال في المؤتمر الصحفي ونقلًا عن صحيفة ماركا: "البعض يقول أن خاميس طلب مني الغياب عن قائمة المنتخب الكولومبي ولكن هذا ليس صحيحًا، لم تحدث معي على الإطلاق أن يطلب لاعب مثل هذا، القرار يكون دائمًا لي وهو أمر طبيعي".

"أعيش أصعب أوقاتي مع توتنهام الآن"😔



إيريكسن 🗣️ pic.twitter.com/EbGbbxO41r — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 8, 2019

وتابع: "لا أعتقد أن مثل هذه الشائعات تخرج من بلاد مثل كولومبيا، لقد قررت ذلك لأنني دائمًا ما اهتم بحالة اللاعبين، وقوتهم البدنية، هو يحتاج لبعض الراحة لذلك كان من الأفضل الاعتماد على عناصر أخرى".

يذكر أن خاميس كان على وشك الرحيل عن صفوف ريال مدريد بميركاتو الصيف الماضي ولكنه عاد من الإعارة ليقدم أداء جيد تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بالوقت الحالي.