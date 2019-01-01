كيروش مندهش من عدم وجود وقت إضافي في كوبا أمريكا

تعرف على تصريحات كارليوس كيروش قبل مواجهة تشيلي في ربع نهائي كوبا أمريكا

عبّر كارليوس كيروس، المدير الفني لمنتخب كولومبيا، عن دهشته من عدم وجود وقت إضافي في كوبا أمريكا حال انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

كولومبيا تضرب موعدًا مع تشيلي في ربع نهائي كوبا أمريكا.

وقال كيروش في تصريحات صحفية: "مباراة تشيلي في ربع النهائي لن تكون سهلة بل مليئة بالمشاعر والضغوط ولها حسابات مختلفة عن دور المجموعات".

وتابع: "منتخب تشيلي من المرشحين للفوز بالبطولة مع أوروجواي والأرجنتين والبرازيل ولذلك لابد أن نقدم أفضل ما لدينا بهدف الفوز والتعامل مع اللقاء وكأنّه نهائي مبكر".

مدرب كولومبيا عبّر عن دهشته من عدم وجود وقت إضافي والتوجه لركلات الجزاء مباشرة حال انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي مشيرًا إلى أنّ هذا الأمر يضيف ضغطًا على الفرق.

واختتم: "الشيء الوحيد الذي أثق فيه هو رغبة الللاعبين في تقديم كل ما لديهم لأجل تحقيق نتائج طيبة وإسعاد الجمهور".

جدير بالذكر أنّ آخر مواجهة جمعت بين البلدين في الكوبا كانت بنصف نهائي 2016 وانتصر تشيلي بثنائية نظيفة.