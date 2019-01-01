كيروش: لسنا مرشحين للتويج بكأس آسيا ويجب اللعب بثقة أمام اليابان

المدرب البرتغالي يتحدث عن مواجهة اليابان

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الإيراني، على أن فريقه ليس مرشحًا للتتويج ببطولة كأس أمم آسيا 2019، المقامة في الإمارات.

مدرب إيران كان قد خرج بتصريحات قبل انطلاق كأس آسيا، يؤكد خلالها على أن وصوله إلى قبل النهائي يعد هدف متواضع، نظرًا لاحتلال المركز الأول في التصنيف الآسيوي.

كيروش قال خلال تصريحات صحفية: "يجب على اللاعبين التصرف بطبيعتهم واللعب بثقة والتزام، فنحن نمتلك أسلحة نلعب بها".

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المدرب البرتغالي تابع: "يجب أن ننتبه للمنتخب الياباني، ونحاول السيطرة على نقاط القوة فيه، حيث يمتلكون الكثير منها".

المنتخب الإيراني سيواجه نظيره الياباني مساء غدٍ الأثنين، في نصف نهائي كأس أمم آسيا، لتحديد أول المتأهلين للمباراة النهائية.

وحصل المنتخب الإيراني على كأس آسيا 3 مرات متتالية، حيث كانت آخرها 1976، حيث وصوله للمباراة النهائية هذه النسخة، هي الأولى له منذ آخر نسخة حصل على لقبها.