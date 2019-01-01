كيروش: قطر وقف ندًا قويًا لكولومبيا

تعرف على تصريحات كيروش بعد فوز كولومبيا على قطر

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أكد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب كولومبيا، أنّ قطر لعبت مباراة قوية وكانت ندًا لبلاده ولذلك جاء الفوز بصعوبة.

كولومبيا انتصرت بهدف نظيف على قطر في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بكوبا أمريكا.

وقال كيروش في تصريحات عقب المباراة: النعم تأهلنا ولكن في الحقيقة كنت أعرف صعوبة المباراة وقطر وقف ندًا لنا".

وتابع: "الدفاع تكتل بصورة جيدة وغلق كل منافذ الوصول لمرمى الحارس ولعب بصورة جيدة وتأخرنا في تسجيل الهدف بسبب إمكانياتهم الجيدة".

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واختتم: "كنا نتمنى التسجيل مبكرًا ولكن لم يتأتى لنا ذلك، ويبدو أنّ المنتخب القطري درسنا بصورة جيدة ولم يكن اللعب أمامهم سهلًا".

جدير بالذكر أنّ كولومبيا ضمنت التواجد في ربع النهائي بعد جلب 6 نقاط من مباراتين.