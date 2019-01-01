كيروش: خاميس يضحي كثيراً في صفوف بايرن ميونخ وريال مدريد

كيروش تولى رسمياً تدريب المنتخب الكولومبي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق مدرب المنتخب الكولومبي الجديد كارلوس كيروش على وضعية نجمه خاميس رودريجيز وابتعاده عن المشاركة أساسياً مع بايرن ميونخ.

ويلعب خاميس معاراً حتى نهاية الموسم الجاري مع بايرن، وبعدها سيعود مجدداً لناديه الأصلي ريال مدريد، وسط حديث عن اهتمام يوفنتوس وعدة أندية.

ويعاني خاميس من الابتعاد عن التشكيلة الأساسية للبافاري تحت قيادة نيكو كوفاتش، وكذلك بسبب توالي الإصابات عليه بالفترة الأخيرة.

وقال كيروش في مؤتمره التقديمي: "سأحتاج للحديث مع خاميس، للاعب بحجمه يحتاج أن يلعب بشكل أكبر، هذا أمر هام".

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وأتبع: "ولكن أحياناً عندما تتاح لك فرصة اللعب مع ريال مدريد، بايرن ميونخ، ومانشستر يونايد يكون عليك التضحية كثيراً".

وتحدث المدرب البرتغالي عن حظوظ كولومبيا في كوبا أمريكا: "لا يمكن أن أضمن الفوز بالبطولة، ولكن التأكيد على أننا سنعمل على وضع هذا القميص في أعلى المراتب".

وختم: "دائماً تحاول الفوز، الكرة بسيطة، بيكرمان ترك إرثاً كبيراً خلفه، وسنتبع أي طريق يناسبنا للانتصارات، أنا شاكر كثيراً للاتحاد الكولومبي".

وتم تعيين كيروش رسمياً هذا الشهر ليخلف الأرجنتيني خوسيه بيكرمان، وستكون أولى مهامه الرسمية بطولة كوبا أمريكا يونيو المقبل.