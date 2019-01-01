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الدوري الإنجليزي الممتاز

كيتا يسجل الهدف الأسرع لليفربول في البريميرليج

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ليس الأفضل للريدز في تاريخ الدوري بشكل عام
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

دخل لاعب الوسط الغيني نابي كيتا، تاريخ الدوري الإنجليزي من أوسع أبوابه، بعد التسجيل في شباك هيديرسفيلد تاون.

كيتا نجح في افتتاح التسجيل لصالح الريدز بعد مرور 15 ثانية فقط، من المباراة التي تجمع بين الفريقين بالجولة السادسة والثلاثين من البريميرليج.

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ويعتبر بذلك هو الهدف هو الأسرع في تاريخ ليفربول طوال مشاركاته على مدار البطولة بالحقبة الجديدة.

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وأما الهدف الأسرع للفريق في الدوري عموماً، فيأتي لصاحبه بول ويلش في وست هام بعد 14 ثانية عام 1984.

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ويتوج كيتا الموسم المميز للريدز على الجانب الهجومي، حيث يعتبر هدفه هو رقم 100 لفريق المدرب يورجن كلوب خلال الموسم الحالي .

يذكر أن الفوز سيضع ليفربول على صدارة البريميرليج مؤقتاً، قبل مواجهة منافسه مانشستر سيتي مع بيرنلي بنفس الجولة.

 

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