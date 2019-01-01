كيتا يعد ليفربول بالأفضل بعد التخلص من الإصابات

الغيني عاد للمشاركة من جديد

وعد نابي كيتا، متوسط ميدان ليفربول، بتقديم ما هو أفضل في الفترة المقبلة بعد تعافيه من الإصابات المتعددة في الأشهرة الماضية.

وعاد كيتا للمشاركة مع الفريق كأساسي في الانتصار على جينك الأسبوع الماضي بدوري أبطال أوروبا.

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وقال الغيني للموقع الرسمي لناديه: "هي لحظة جيدة بالنسبة لي، أنا سعيد ولكن أريد تقديم الأفضل، أردي تفادي الإصابات".

وأضاف: "أريد اللعب أكثر، أنا تخطيت الإصابات الأخيرة وهذا قد يساعدني في اللعب كثيراً، أريد مساعدة الفريق".

واستمر لاعب لايبزج السابق: "أريد تقديم ما هو أفضل، مباراة جينك كنا مهيئين للانتصار، أسعدت الجميع بأدائي".

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