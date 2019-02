شهدت مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية واقعة غريبة من نوعها، وذلك بعد أن رفض الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا استبداله بالحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو في الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي للمباراة.

وكان كيبا قد سقط على أرض الملعب متأثرًا بإصابة عضلية، ليستعد كاباييرو للدخول بدلًا منه، ثم أشار كيبا بأنه قادر على استكمال المباراة، ليصمم ساري على استبداله وسط رفض كيبا للخروج من الملعب.

الأمر تطور بعد عصبية المدرب الإيطالي ودخوله في مشادة مع مساعده زولا وتلميحه بالخروج من أرضية الملعب.

