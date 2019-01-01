كيبا: نتحدث أنا ودي خيا دائمًا

حارس مرمى تشيلسي كيبا يتحدث عن علاقته بمواطنه دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث الحارس الإسباني الشاب لنادي تشيلسي كيبا عن علاقته بمواطنه ديفيد دي خيا، حيث أكد أنهما يتواصلان معًا من حين لآخر.

وكانت بعض المصادر الصحفية قد تحدثت عن العلاقة بين الثنائي الذي أصبح واجهة حراسة المرمى في إسبانيا في الوقت الحالي.

وحول ذلك، قال كيبا أريزابالاجا إنه دائمًا ما يتواصل مع ديفيد دي خيا ويتحدثان في أمور تخص كرة القدم أو لا تخصها.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ يونيو ٢٠١٩

وأضاف: "لقد تعلمت الكثير من الأشياء من دي خيا، هو حارس كبير ودائمًا ما أتلقى منع النصائح للتعلم والتطور أكثر"

وتابع: "خارج كرة القدم نحن أصدقاء، أتحدث معه في أمور شخصية ونمزح معًا، هو من أقرب أصدقائي في المنتخب وفي كرة القدم عامة"

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يذكر أن كيبا أريزابالاجا أصبح هو أغلى حارس في تاريخ كرة القدم بعد انتقاله إلى تشيلسي قادمًا من أتليتيك بيلباو مقابل 81 مليون يورو.